REVANCHA: 03 - 06 - 07 - 10 - 36 - 37 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 21 - 24 - 25 - 32 - 33 - 43 (10 ganadores con 5 aciertos: $ 35.595.806,40 cada uno)

Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo 3430 del domingo 29 de noviembre

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

Hay tres modalidades

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $2.000

Revancha (adicional): $1.000

Siempre Sale (adicional): $1.000

Opciones de jugada completa

Tradicional + La Segunda: $2.000

Tradicional + La Segunda + Revancha: $3.000

Jugada completa (Todas las modalidades): $4.000

Qué días se realizan los sorteos

Los sorteos son los miércoles y domingos, a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Los sorteos del Quini 6 son televisados en directo por un canal de aire.

La historia del Quini 6

En 1988, la Lotería de Santa Fe celebró el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudaron a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.