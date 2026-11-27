Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un abundante premio, que le puede cambiar la vida a cualquier afortunado.
El próximo sorteo del Quini 6, el 3424, se realizará el domingo, como siempre, en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo pozo será de 8.600 millones de pesos.
Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL: 07 - 10 - 16 - 34 - 38 - 39 (Vacante)
LA SEGUNDA: 01 - 09 - 25 - 32 - 40 - 45 (1 ganador se llevó $ 1.100.000.000)
REVANCHA: 03 - 06 - 07 - 10 - 36 - 37 (Vacante)
SIEMPRE SALE: 21 - 24 - 25 - 32 - 33 - 43 (10 ganadores con 5 aciertos: $ 35.595.806,40 cada uno)
Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo 3430 del domingo 29 de noviembre
Quini 6: cuánto cuesta la apuesta
Hay tres modalidades
Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $2.000
Revancha (adicional): $1.000
Siempre Sale (adicional): $1.000
Opciones de jugada completa
Tradicional + La Segunda: $2.000
Tradicional + La Segunda + Revancha: $3.000
Jugada completa (Todas las modalidades): $4.000
Qué días se realizan los sorteos
Los sorteos son los miércoles y domingos, a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Los sorteos del Quini 6 son televisados en directo por un canal de aire.
La historia del Quini 6
En 1988, la Lotería de Santa Fe celebró el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudaron a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.
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