En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.113 millones de pesos y salieron los números 07, 36, 14, 00, 25 y 29. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 368 millones de pesos; los números favorecidos fueron 21, 20, 19, 08, 33 y 38. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 21 millones de pesos. Los ganadores son tres de Santa Fe, cinco de CABA, seis de Buenos Aires y tres de Córdoba.

La historia del Quini 6

En 1988, la Lotería de Santa Fe celebró el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudaron a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.