Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un abundante premio, que le puede cambiar la vida a cualquier afortunado.
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo, como siempre, en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo premio será de 6.900 millones de pesos.
Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.164 millones de pesos. Salieron los números 09, 20, 40, 25, 03 y 37. En esta oportunidad, no hubo un ganador con seis aciertos. El pozo quedó vacante.
En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.384 millones de pesos. Salieron los números 28, 18, 36, 20, 07 y 26. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se llevó más de 3.294 millones de pesos. El ganador es de Victoria, provincia de Buenos Aires.
En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.113 millones de pesos y salieron los números 07, 36, 14, 00, 25 y 29. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.
En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 368 millones de pesos; los números favorecidos fueron 21, 20, 19, 08, 33 y 38. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 21 millones de pesos. Los ganadores son tres de Santa Fe, cinco de CABA, seis de Buenos Aires y tres de Córdoba.
La historia del Quini 6
En 1988, la Lotería de Santa Fe celebró el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudaron a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.
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