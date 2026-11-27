5 aciertos: $ 801.831,69 c/u — 20 ganadores

4 aciertos: $ 4.655,04 c/u — 689 ganadores

Loto Match: Los números del sorteo fueron: 02 - 03 - 04 - 11 - 12 - 20

6 aciertos: $ 2.696.557.115,23 — Vacante

5 aciertos: $ 1.603.663,38 c/u — 10 ganadores

4 aciertos: $ 4.575,35 c/u — 701 ganadores

Loto Desquite: Los números del sorteo fueron: 00 - 04 - 07 - 11 - 33 - 43

6 aciertos: $ 100.000.000,00 — Vacante

Loto Sale o Sale: Los números del sorteo fueron: 00 - 09 - 14 - 28 - 29 - 44

5 aciertos: $ 20.653.240,50 c/u — 2 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 0 — Sin ganadores

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.