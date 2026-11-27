Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El sorteo del Loto Plus que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el sábado con un premio estimado de 23.156 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Loto Tradicional: Los números del sorteo fueron: 06 - 07 - 13 - 21 - 28 - 30
6 aciertos: $ 4.828.656.488,99 — Vacante
5 aciertos: $ 801.831,69 c/u — 20 ganadores
4 aciertos: $ 4.655,04 c/u — 689 ganadores
Loto Match: Los números del sorteo fueron: 02 - 03 - 04 - 11 - 12 - 20
6 aciertos: $ 2.696.557.115,23 — Vacante
5 aciertos: $ 1.603.663,38 c/u — 10 ganadores
4 aciertos: $ 4.575,35 c/u — 701 ganadores
Loto Desquite: Los números del sorteo fueron: 00 - 04 - 07 - 11 - 33 - 43
6 aciertos: $ 100.000.000,00 — Vacante
Loto Sale o Sale: Los números del sorteo fueron: 00 - 09 - 14 - 28 - 29 - 44
5 aciertos: $ 20.653.240,50 c/u — 2 ganadores
Número Plus (Multiplicador): 0 — Sin ganadores
Qué es el Loto Plus y cómo se juega
El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.
Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus
Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.
La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.
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