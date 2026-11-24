Loto Tradicional

Los números del sorteo fueron: 09 - 10 - 14 - 17 - 30 - 34

6 aciertos: $ 4.794.535.116,51 — Vacante

5 aciertos: $ 2.448.494,40 c/u — 9 ganadores

4 aciertos: $ 9.397,20 c/u — 469 ganadores

Loto Match

Los números del sorteo fueron: 08 - 18 - 20 - 21 - 26 - 29

6 aciertos: $ 2.662.435.742,75 — Vacante

5 aciertos: $ 1.836.370,80 c/u — 12 ganadores

4 aciertos: $ 6.822,43 c/u — 646 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 11 - 12 - 17 - 18 - 20 - 25

6 aciertos: $ 3.198.984.443,20 — 1 ganador

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 03 - 07 - 08 - 14 - 32 - 44

5 aciertos: $ 3.784.036,80 c/u — 15 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 9 — Sin ganadores

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.