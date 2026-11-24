Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El sorteo del Loto Plus que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el sábado con un premio estimado de 322.759 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
En la modalidad Desquite, un apostador acertó los 6 números y cobrará algo más de 3.198,9 millones de pesos. Los pozos de Tradicional y Match siguen vacantes y el próximo sorteo será este miércoles.
Loto Plus: los números ganadores del sorteo 3.937
Loto Tradicional
Los números del sorteo fueron: 09 - 10 - 14 - 17 - 30 - 34
6 aciertos: $ 4.794.535.116,51 — Vacante
5 aciertos: $ 2.448.494,40 c/u — 9 ganadores
4 aciertos: $ 9.397,20 c/u — 469 ganadores
Loto Match
Los números del sorteo fueron: 08 - 18 - 20 - 21 - 26 - 29
6 aciertos: $ 2.662.435.742,75 — Vacante
5 aciertos: $ 1.836.370,80 c/u — 12 ganadores
4 aciertos: $ 6.822,43 c/u — 646 ganadores
Loto Desquite
Los números del sorteo fueron: 11 - 12 - 17 - 18 - 20 - 25
6 aciertos: $ 3.198.984.443,20 — 1 ganador
Loto Sale o Sale
Los números del sorteo fueron: 03 - 07 - 08 - 14 - 32 - 44
5 aciertos: $ 3.784.036,80 c/u — 15 ganadores
Número Plus (Multiplicador): 9 — Sin ganadores
Qué es el Loto Plus y cómo se juega
El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.
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