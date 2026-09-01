Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del miércoles

Finalmente, la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 05 - 00 - 10 - 26 - 20 - 28. Al igual que las dos primeras modalidades, no hubo ganadores .

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 13 - 36 - 14 - 06 - 37 - 21. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 29 personas lograron acertar cinco de estas bolillas. Se llevarán más de $ 17 millones cada uno.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.