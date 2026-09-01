Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del miércoles

Luego de que quedara vacante el pozo El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este miércoles, con un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera que tenga la suerte de ganarlo.
El reciente sorteo del Quini 6 -el domingo pasado, número 3.404- finalizó sin apostadores que hayan logrado acertar seis números en las categorías principales del juego. La Lotería de Santa Fe confirmó que este miércoles se pondrá en juego una suma estimada de $ 10.500 millones para el próximo sorteo.
Este miércoles a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 07 - 23 - 45 - 14 - 22 - 40. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos.
Por su parte, en el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 17 - 40 - 38 - 36 - 11 - 05. y también quedó vacante.
Finalmente, la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 05 - 00 - 10 - 26 - 20 - 28. Al igual que las dos primeras modalidades, no hubo ganadores .
En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 13 - 36 - 14 - 06 - 37 - 21. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 29 personas lograron acertar cinco de estas bolillas. Se llevarán más de $ 17 millones cada uno.
Quini 6: cuánto cuesta la apuesta
La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.
Los sorteos son los miércoles y domingos.
En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.
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