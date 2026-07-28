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Quini 6: el pozo supera los $10.150 millones para el sorteo del 29 de julio

La Lotería de Santa Fe estimó un premio de más de $10.150 millones para el próximo sorteo, luego de que un apostador ganara más de $1.038 millones en la modalidad Revancha.

La Lotería de Santa Fe estimó que el próximo sorteo del Quini 6, previsto para este miércoles 29 de julio, pondrá en juego un pozo estimado de más de $10.150 millones, luego de que un apostador acertara los seis números de la modalidad Revancha y obtuvo un premio superior a los $1.038 millones.

El sorteo número 3.394, realizado el domingo pasado, dejó vacantes las modalidades Tradicional Primer Sorteo y La Segunda, mientras que la Revancha registró un único ganador. Como consecuencia, el juego vuelve a ofrecer un pozo millonario que renueva las expectativas de miles de apostadores en todo el país.

En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron 09 - 21 - 37 - 12 - 08 y 28. Ningún participante logró acertar las seis bolillas, por lo que el premio quedó vacante.

En La Segunda se sortearon los números 05 - 22 - 00 - 04 - 01 y 03. Al igual que ocurrió en el Tradicional, no hubo apostadores con seis aciertos y el pozo quedó acumulado para la próxima jugada.

La única modalidad con un ganador de los principales pozos fue la Revancha. Los números favorecidos fueron 22 - 45 - 25 - 03 - 05 y 08, combinación que permitió que un apostador se llevara un premio de $1.038.037.766.

El sorteo también repartió premios en la modalidad Siempre Sale. En esta oportunidad, los números extraídos fueron 10 - 42 - 13 - 40 - 06 y 43, y un total de 16 apostadores acertó cinco de las seis bolillas.

Según informó oficialmente la Lotería de Santa Fe, cada uno de esos ganadores recibirá un premio de $28.894.401, luego de dividir el monto correspondiente a esa categoría.

De cara al próximo sorteo, la entidad organizadora confirmó que el pozo total estimado asciende a $10.150 millones, distribuidos entre las distintas modalidades que integran el Quini 6.

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La distribución oficial de los montos proyectados para cada modalidad de apuesta es la siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: presenta un monto estimado de $ 5.750.000.000

La Segunda: ofrece un pozo acumulado de $ 3.030.000.000

Revancha: proyecta un premio de $ 800.000.000

Siempre Sale: asegura una base de $ 370.000.000

Extra: contempla una suma de $ 200.000.000

Fecha, horario y transmisión oficial en vivo

El sorteo del miércoles comenzará a las 21:15 según la grilla programada por la institución organizadora.

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