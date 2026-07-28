Quini 6: el pozo supera los $10.150 millones para el sorteo del 29 de julio

La única modalidad con un ganador de los principales pozos fue la Revancha. Los números favorecidos fueron 22 - 45 - 25 - 03 - 05 y 08, combinación que permitió que un apostador se llevara un premio de $1.038.037.766.

El sorteo también repartió premios en la modalidad Siempre Sale. En esta oportunidad, los números extraídos fueron 10 - 42 - 13 - 40 - 06 y 43, y un total de 16 apostadores acertó cinco de las seis bolillas.

Según informó oficialmente la Lotería de Santa Fe, cada uno de esos ganadores recibirá un premio de $28.894.401, luego de dividir el monto correspondiente a esa categoría.

De cara al próximo sorteo, la entidad organizadora confirmó que el pozo total estimado asciende a $10.150 millones, distribuidos entre las distintas modalidades que integran el Quini 6.

La distribución oficial de los montos proyectados para cada modalidad de apuesta es la siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: presenta un monto estimado de $ 5.750.000.000

La Segunda: ofrece un pozo acumulado de $ 3.030.000.000

Revancha: proyecta un premio de $ 800.000.000

Siempre Sale: asegura una base de $ 370.000.000

Extra: contempla una suma de $ 200.000.000

Fecha, horario y transmisión oficial en vivo

El sorteo del miércoles comenzará a las 21:15 según la grilla programada por la institución organizadora.