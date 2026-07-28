Lenovo impulsa la Esports World Cup 2026 como Socio Fundador

Y agregó: "A lo largo de siete semanas, miles de partidos, horas de transmisión y configuraciones de jugadores, la tecnología detrás de la competencia importa tanto como lo que sucede en el escenario, y estamos agradecidos con Lenovo por traer sus sistemas de vanguardia que harán posible nuestro evento."

"Como una de las marcas de gaming más grandes del mundo, estamos inmensamente orgullosos de que los dispositivos Lenovo Legion potencien el evento de esports más grande del mundo", dijo Volker Düring, VP & GM, Gaming Business, Intelligent Devices Group, Lenovo. "La alianza de Lenovo con la EWC refleja un compromiso compartido para permitir que los mejores atletas de esports utilicen los dispositivos gaming de primer nivel de Legion para competir al más alto nivel en el escenario de esports más grande.", concluyó..

Legion potencia la competencia

Desde las arenas de competencia y los estudios de transmisión hasta las instalaciones para jugadores y las experiencias para fanáticos -indicò Lenovo-, "el hardware de Legion potenciará aspectos clave de la EWC 2026, permitiendo un rendimiento óptimo en uno de los eventos de esports más grandes del mundo. Los jugadores de la EWC 2026 competirán utilizando los PCs de escritorio Legion Tower 7i y Tower 5i. Este año, los atletas también competirán con monitores Legion mientras luchan por los primeros puestos del podio".

Innovación conceptual

Esta alianza ya ha inspirado una importante innovación de hardware por parte de Lenovo en el Legion Pro Rollable Concept, una pantalla de tecnología Lenovo PureSight OLED enrollable de 16" presentada a principios de este año en el CES 2026. Diseñado para atletas de esports que necesitan un único dispositivo portátil que les permita entrenar para competencias de alto nivel en todo el mundo, la pantalla de este concepto de laptop gaming se expande de 16" a tamaños de 21.5" y 24". Los asistentes a la EWC podrán probar el Legion Pro Rollable en el stand de Legion.

Acercando a los fanáticos a la acción

La imagen de marca de Legion aparecerá en las transmisiones y experiencias presenciales de la EWC 2026, incluido el escenario Legion Gauntlet y zonas dedicadas del festival con laptops, tablets y periféricos Legion disponibles para los fanáticos durante el evento. Los fanáticos tendrán la oportunidad de ganar hardware Legion a través de desafíos en el lugar del evento, mientras que el contenido exclusivo presentado en los canales de Legion durante la EWC 2026 ofrecerá una mirada más cercana a los jugadores, configuraciones y hardware utilizados en toda la competencia.

Como Socio Fundador de la EWC 2026, Lenovo también será una parte importante de la campaña global de este año, apareciendo en contenido creativo, de transmisión y dirigido a los fanáticos antes del evento y durante el mismo.

Alianza global en esports

La alianza sigue al debut de Lenovo en la EWC 2025, donde más de 2,000 dispositivos Legion fueron utilizados en operaciones del torneo, estudios de transmisión, zonas para creadores y activaciones del festival. La imagen de marca de Legion apareció en los 24 títulos de juegos y en siete semanas de transmisiones internacionales, alcanzando a 750 millones de personas en múltiples regiones e idiomas de todo el mundo.

La Esports World Cup 2026 se celebrará en París del 6 de julio al 23 de agosto, recibiendo a más de 2,000 jugadores y 200 Clubs de más de 100 países para competir en 24 juegos y 25 torneos por una parte del récord de premios de más de $75 millones.

Para más información, visite la Esports World Cup y explore la línea completa de Lenovo Legion en www.lenovo.com/legion.