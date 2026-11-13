Quini 6: El sorteo del domingo se ponen en juego $ 7.800 millones en premios

REVANCHA: 15 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 10 - 27 - 28 - 33 - 36 - 38 (6 ganadores con 5 aciertos: $ 56.785.482 cada uno)

Quini 6: cuánto cuesta la apuestaHay tres modalidades

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $2.000

Revancha (adicional): $1.000

Siempre Sale (adicional): $1.000

Opciones de jugada completa

Tradicional + La Segunda: $2.000

Tradicional + La Segunda + Revancha: $3.000

Jugada completa (Todas las modalidades): $4.000

Se sorteo el Quini 6.

Qué días se realizan los sorteos

Los sorteos son los miércoles y domingos, a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Los sorteos del Quini 6 son televisados en directo por un canal de aire.

La historia del Quini 6

En 1988, la Lotería de Santa Fe celebró el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudaron a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.