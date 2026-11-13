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Telekino: más de $1,400 millones será el premio del sorteo del domingo

Es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos. Los sorteos son todos los domingos a partir de las 16.30.

El Telekino es uno de los juegos de azar más tradicionales y se encuentra entre los más elegidos por los argentinos. Los sorteos se realizan todos los domingos, pasadas las 16.30.

El próximo sorteo será el domingo y tiene un pozo estimado en algo más de $ 1.400 millones de pesos. Los sorteos se transmiten en vivo para todo el país a través de El Nueve todos los domingos a las 16.30.

Telekino: sorteo del domingo 8 de noviembre

Tradicional: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 25

Ganador con 15 aciertos: Vacante

22 ganadores con 14 aciertos: $ 648.527 cada uno

689 ganadores con 13 aciertos: $ $ 62.506 cada uno

7.756 ganadores con 12 aciertos: $ 19.042 cada uno

Próximo sorteo: todos los domingos a las 16.30

Rekino: números del 8 de noviembre

Números: 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25

9 ganadores: $ 587.144 cada uno.

Se sortea el Telekino.&nbsp;

Se sortea el Telekino.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking.

A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.

¿Dónde seguir el sorteo?

Los sorteos se transmiten en vivo para todo el país a través de Canal 9 todos los domingos a las 16.30.

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