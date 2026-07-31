Quini 6: pozo millonario para el sorteo del domingo 2 de agosto

El tradicional juego de la Lotería de Santa Fe tendrá un premio excepcional de $ 11.300 millones que será sorteado este domingo a las 21.15
El próximo sorteo del Quini 6, el 3396, se realizará el próximo domingo, siempre en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo pozo será de 11.300 millones de pesos
El próximo sorteo será el domingo 2 de agosto a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería.
Además, la Lotería de Santa Fe anunció el lanzamiento de su "Sorteo Extraordinario Aniversario", una edición especial diseñada para retribuir la fidelidad de miles de apostadores en todo el territorio argentino para el próximo domingo 9 de agosto.
En esa fecha se pondrán en juego montos que superan ampliamente los valores habituales. La gran atracción de esta jornada aniversario será la modalidad "Siempre Sale", que en esta ocasión contará con un pozo excepcional de U$S 3.000.000
TRADICIONAL: 00 02 27 34 37 38 (Vacante)
LA SEGUNDA: 00 01 03 06 10 35 (Vacante)
REVANCHA: 06 24 28 32 39 42 (Vacante)
SIEMPRE SALE: 15 17 30 35 36 39 (3 ganadores c/5 aciertos: $126.157.176)
La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.
En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.
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