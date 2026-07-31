Quini 6: pozo millonario para el sorteo del domingo 2 de agosto

Sorteo del Quini 6 del miércoles 29 de julio

TRADICIONAL: 00 02 27 34 37 38 (Vacante)

LA SEGUNDA: 00 01 03 06 10 35 (Vacante)

REVANCHA: 06 24 28 32 39 42 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 15 17 30 35 36 39 (3 ganadores c/5 aciertos: $126.157.176)

Un jubilado de Resistencia, Chaco, ganó el Quini 6 y se quedó con 300 millones de pesos.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.