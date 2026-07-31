Loto Plus: detalles del pozo millonario del sorteo del sábado 1 de agosto

Match: 03 09 21 31 40 41 (Vacante)

Desquite: 00 02 09 22 26 34 (Vacante)

Sale o Sale: 02 08 15 18 23 37 (18 ganadores c/5 aciertos: $2.197.930)

Cómo se juega al Loto Plus

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades. Hay 4 modalidades

Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta $2.000

¿Cuál es el plazo para cobrar un premio de Loto Plus?

La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.