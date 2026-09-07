Telekino: un solo apostador ganó $ 540 millones, más otros premios adicionales

Un afortunado consiguió los 15 aciertos y además otros 21 apostadores acertaron 14 cifras por las que se hicieron de $676.238 cada uno
El Telekino realizó este domingo el sorteo número 2444 y dejó un único ganador del premio mayor: un apostador consiguió los 15 aciertos y se llevó 504 millones de pesos, además de una camioneta, un cuatriciclo y una casa tipo americana.
El boleto ganador acertó una combinación marcada por varios números bajos y de esta manera puso fin al pozo que había quedado del sorteo anterior.
Además del premio en efectivo, el ganador de los 15 aciertos se quedó con los premios extras contemplados para esta edición: una camioneta 0 kilómetro, un cuatriciclo 0 kilómetro y una casa estilo americana amueblada.
La combinación correspondiente al sorteo 2444 fue: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 - 25
Con los 15 aciertos hubo un solo ganador, que recibirá exactamente $504.089.577.
El reparto en las otras categorías quedó de la siguiente manera:
15 aciertos: 1 ganador – $504.089.577
14 aciertos: 21 ganadores – $676.238 cada uno
13 aciertos: 669 ganadores – $64.074 cada uno
12 aciertos: 7.841 ganadores – $18.748 cada uno
En total, el sorteo tradicional registró miles de cartones premiados.
Los números ganadores del Rekino
El Rekino también tuvo premiados. Los números sorteados fueron:
01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Hubo 20 ganadores con 14 aciertos, y cada uno recibirá $262.981.
El próximo sorteo será el domingo, correspondiente a la jugada número 2445, con cartón violeta.
Para el Telekino tradicional se informó un pozo estimado de $300 millones para los 15 aciertos, mientras que el monto estimado total destinado a premios del próximo sorteo alcanza los $500 millones.
El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.
Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.