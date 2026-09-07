Telekino: un solo apostador ganó $ 540 millones, más otros premios adicionales

Con los 15 aciertos hubo un solo ganador, que recibirá exactamente $504.089.577.

El reparto en las otras categorías quedó de la siguiente manera:

15 aciertos: 1 ganador – $504.089.577

14 aciertos: 21 ganadores – $676.238 cada uno

13 aciertos: 669 ganadores – $64.074 cada uno

12 aciertos: 7.841 ganadores – $18.748 cada uno

En total, el sorteo tradicional registró miles de cartones premiados.

Los números ganadores del Rekino

El Rekino también tuvo premiados. Los números sorteados fueron:

01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Hubo 20 ganadores con 14 aciertos, y cada uno recibirá $262.981.

Cuándo será el próximo Telekino

El próximo sorteo será el domingo, correspondiente a la jugada número 2445, con cartón violeta.

Para el Telekino tradicional se informó un pozo estimado de $300 millones para los 15 aciertos, mientras que el monto estimado total destinado a premios del próximo sorteo alcanza los $500 millones.

El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.