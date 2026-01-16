Luis Caputo anunció que en 2025 se logró superávit fiscal: fue del 1,4% del PBI

En números concretos, el resultado primario fue de $11.769.219 millones, mientras que el financiero alcanzó los $1.453.819 millones. Desde el Palacio de Hacienda aclararon que en diciembre de 2025 hubo déficit mensual, algo que atribuyen a la estacionalidad del gasto, especialmente por pagos concentrados a fin de año.

Caputo sostuvo que se trata de un hecho inédito en los últimos años y afirmó que es la primera vez desde 2008 que se logran dos años consecutivos de superávit financiero, cumpliendo además con todos los compromisos de deuda del Sector Público Nacional.

El ajuste del gasto

Según el informe oficial, el gasto primario de 2025 fue 27% menor en términos reales que el de 2023. El Gobierno explicó que la reducción se concentró en partidas generales y no en programas sociales directos.

En ese marco, el ministro destacó que el gasto en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó 43% real entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Señaló además que esos ingresos cubren hoy el 92% de la canasta básica alimentaria, frente al 55% de dos años atrás.

Impuestos y política económica

Otro punto central del anuncio fue la reducción de impuestos. Caputo afirmó que desde 2024 la baja impositiva acumulada supera el 2,5% del PIB, con medidas como la eliminación del Impuesto PAIS, cambios en derechos de exportación e importación y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

También recordó que en diciembre de 2025 se redujeron retenciones a productos como soja, trigo, maíz y girasol. Para el Gobierno, el superávit fiscal es el “ancla” del programa económico y quedó incorporado en el Presupuesto 2026.