El Gobierno dio de baja 20 prepagas y ya suman 139 en la gestión Milei

Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana. Con estas decisiones, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 en lo que va de la gestión, todas sin actividad efectiva.

El acto administrativo, que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica del organismo, aclaró que la decisión no genera impacto en los afiliados, ya que se trata de entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde al objetivo de actualizar y transparentar el registro de prepagas, eliminando razones sociales que no acreditaron actividad efectiva, padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente.

Las nuevas prepagas alcanzadas

El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para 20 agentes del seguro de salud. A continuación, el listado de las compañías alcanzadas por la medida: