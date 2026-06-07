Cómo llegar y hasta qué hora durará el velatorio del Indio Solari

El Polideportivo Villa Dominico se encuentra en un espacio de aproximadamente diez hectáreas con áreas verdes, el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR) y el anfiteatro Hugo del Carril. El cajón estará ubicado en el microestadio José María Gatica, en el extremo sur del predio.

Cómo llegar al Polideportivo Gatica

Para arribar al predio se encuentra en Villa Dominico, Avellaneda, se podrá llegar en auto, moto o transporte público (la opción recomendada). Quienes viajen con vehículo personal accederán a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos accesos desde la Ciudad de Buenos Aires y deberán de dejarlo lejos de la zona por las dificultades de estacionamiento.

Para ir en colectivo, algunas de las líneas cercanas son 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570, que conectan con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Otra alternativa y la más conveniente para los que son de este tramo, es utilizar el ferrocarril Roca. Si bien sería fácil bajar en la estación Villa Domínico y llegar a pie, el comunicado indica utilizar la estación de Sarandí para llegar hasta el predio