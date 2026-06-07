Cómo llegar y hasta qué hora durará el velatorio del Indio Solari

Este domingo, miles de fanáticos dicen adiós al ídolo del rock argentino e ícono del país en el centro deportivo ubicado en Villa Domínico. Conocé los accesos.
Carlos Alberto 'Indio' Solari dejó un vacío en miles de fanáticos que lloran su pérdida. El ícono del rock argentino falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir después de una larga lucha contra el párkinson y varios problemas de salud consecuentes.
Como figura emblemática del país, convocante de millones de personas en sus eufóricos recitales, este domingo empezó a ser velado en el Polideportivo Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, al sur del Conurbano Bonaerense.
El complejo se encuentra sobre la Avenida Bartolomé Mitre al 4900, con gran espacio al aire libre que permite albergar a cantidades de personas. Si bien los preparativos se dieron sobre la marcha y se terminó de decidir el lugar este sábado, el velorio cuenta con un amplio dispositivo de seguridad, con efectivos policiales, personal sanitario y equipos de organización. Cabe destacar que el ingreso es únicamente por Av. Bartolomé Mitre y Gral. Otero.
Hay disponibles baños químicos, puestos de hidratación y postas de salud, ya que se espera la aglomeración de muchos fanáticos que llegan desde distintas partes del país. “Durará hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”, reza el comunicado oficial de la cuenta de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda liderada por el Indio que este sábado brindó el recital ya programado en Comodoro Rivadavia, cargado de emoción, y de la cuenta del Indio Solari, manejada por su familia.
El Polideportivo Villa Dominico se encuentra en un espacio de aproximadamente diez hectáreas con áreas verdes, el complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR) y el anfiteatro Hugo del Carril. El cajón estará ubicado en el microestadio José María Gatica, en el extremo sur del predio.
Para arribar al predio se encuentra en Villa Dominico, Avellaneda, se podrá llegar en auto, moto o transporte público (la opción recomendada). Quienes viajen con vehículo personal accederán a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos accesos desde la Ciudad de Buenos Aires y deberán de dejarlo lejos de la zona por las dificultades de estacionamiento.
Para ir en colectivo, algunas de las líneas cercanas son 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570, que conectan con distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Otra alternativa y la más conveniente para los que son de este tramo, es utilizar el ferrocarril Roca. Si bien sería fácil bajar en la estación Villa Domínico y llegar a pie, el comunicado indica utilizar la estación de Sarandí para llegar hasta el predio
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