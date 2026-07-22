La CGT vuelve a las calles y marcha junto a los jubilados

Hoy miércoles, la central obrera, las dos CTA y organizaciones sociales se concentrarán desde las 15 frente al Congreso para reclamar una mejora de las jubilaciones y defender el sistema previsional.
La CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y movimientos sociales realizarán este miércoles una jornada nacional de protesta frente al Congreso para reclamar una recomposición de los haberes previsionales y expresar su rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
La concentración está convocada para las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las columnas marcharán hacia el Palacio Legislativo, en una manifestación que también tendrá réplicas en distintas ciudades del país.
La protesta tendrá como principales consignas la defensa del sistema previsional, el pedido de una mejora en las jubilaciones y el acceso a una vida digna, con especial énfasis en la necesidad de garantizar la cobertura de medicamentos y la atención de la salud para los adultos mayores.
Desde la CGT señalaron que la movilización busca respaldar el reclamo que los jubilados sostienen desde hace meses frente al Congreso y remarcaron que la seguridad social "es una conquista del pueblo trabajador" que debe ser preservada.
La convocatoria representa además una muestra de unidad entre la central obrera, las dos CTA y las organizaciones sociales, que definieron avanzar en un plan de lucha conjunto tras la finalización del Mundial 2026.
En ese marco, las organizaciones ya anticiparon que las protestas continuarán en las próximas semanas. Entre las próximas actividades figura la tradicional marcha de San Cayetano, prevista para el 7 de agosto, mientras que no descartan nuevas medidas de fuerza si no obtienen respuestas a sus reclamos.
Como consecuencia de la movilización, se esperan importantes restricciones al tránsito en la zona del Congreso y en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Además, la UTEP anunció cortes parciales en los ingresos a la Capital Federal, por lo que se prevé una tarde con complicaciones para la circulación tanto de vehículos particulares como del transporte público.
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