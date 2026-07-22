La CGT vuelve a las calles y marcha junto a los jubilados

La convocatoria representa además una muestra de unidad entre la central obrera, las dos CTA y las organizaciones sociales, que definieron avanzar en un plan de lucha conjunto tras la finalización del Mundial 2026.

En ese marco, las organizaciones ya anticiparon que las protestas continuarán en las próximas semanas. Entre las próximas actividades figura la tradicional marcha de San Cayetano, prevista para el 7 de agosto, mientras que no descartan nuevas medidas de fuerza si no obtienen respuestas a sus reclamos.

Cortes y complicaciones para circular

Como consecuencia de la movilización, se esperan importantes restricciones al tránsito en la zona del Congreso y en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Además, la UTEP anunció cortes parciales en los ingresos a la Capital Federal, por lo que se prevé una tarde con complicaciones para la circulación tanto de vehículos particulares como del transporte público.