Alquileres: más del 70% de los hogares inquilinos del país tiene deudas

A esta situación se sumó el creciente uso de las tarjetas de crédito como herramienta para refinanciar compromisos anteriores. El 66% de los hogares apeló a esta modalidad y el 38% ya presenta atrasos en el pago de sus deudas. En los casos en que el alquiler representa más del 70% de los ingresos familiares, el nivel de mora se dispara hasta el 73%.

Otra vez ALQUILERES POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN



Junio:

Inflación General: 1.9%



Alquiler de la vivienda

GBA 3,7

Pampeana 3,3

Noreste 3,4

Noroeste 2,6

Cuyo 3,8

Patagonia 1,1

(sigue) — Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) July 14, 2026

El peso del alquiler sobre el presupuesto familiar también continúa en aumento. En promedio, los hogares destinan el 40% de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda y casi la mitad (48,5%) debe utilizar el 50% o más de sus recursos para afrontar ese gasto. En ese contexto, el alquiler mediano a nivel nacional ya alcanza los $656.500 por mes.

El estudio advierte que el impacto es aún mayor en los hogares con más integrantes. Mientras una persona que vive sola dispone de aproximadamente $950.000 luego de pagar el alquiler, en una familia tipo de cuatro integrantes el ingreso disponible se reduce a unos $367.000 por persona. Esto responde a que las viviendas de mayor tamaño tienen alquileres considerablemente más altos, sin que los ingresos familiares aumenten en la misma proporción.

Las dificultades también se observan en el mercado laboral. Si bien el 68% de los inquilinos cuenta con empleo registrado, casi la mitad necesita más de una fuente de ingresos para llegar a fin de mes.

Se profundiza el deterioro

La comparación con las tres ediciones anteriores de la Encuesta Nacional Inquilina confirmó que la situación de los hogares que alquilan continúa deteriorándose, sin señales de mejora. En los últimos seis meses, el alquiler mediano a nivel nacional subió un 12%, al pasar de $586.000 a $656.500.

En paralelo, los principales indicadores de vulnerabilidad también empeoraron. Las mudanzas por motivos económicos crecieron del 13,4% al 20%; el porcentaje de hogares endeudados pasó del 71% al 72,9%; y el pluriempleo aumentó del 43,1% al 47,4%. A su vez, quienes debieron sumar una nueva actividad laboral durante el último año se incrementaron del 26,3% al 32,9%.

En este contexto, el índice de vulnerabilidad habitacional alcanzó el nivel más alto desde el inicio del relevamiento. Actualmente, casi uno de cada tres hogares inquilinos enfrenta de manera simultánea una elevada carga del alquiler sobre sus ingresos, endeudamiento, mora en los pagos y mudanzas forzadas por razones económicas.