Miles de fanáticos comenzaron a darle el último adiós al Indio Solari

La despedida tiene lugar en el Polideportivo "José María Gatica", ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda. La familia del cantante dijo que la ceremonia se desarrollará "hasta que haga falta" y pidió que prime "el respeto".
Miles de personas comenzaron este domingo a darle el último adiós al Indio Solari, cuyo velorio público se realiza en el Polideportivo "José María Gatica", ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda. La ceremonia empezó una hora antes de lo previsto y los organizadores esperan una concurrencia masiva.
La familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que murió el último viernes a los 77 años, dijo que la despedida se llevará a cabo "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós". "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornada en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros", agregó en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X.
El velorio público del artista tiene lugar en un predio situado a cuatro cuadras de la estación Villa Dominico del Tren Roca, con accesos señalizados para ordenar la llegada de los seguidores. El ingreso se habilitó sólo por la intersección de las avenidas Bartolomé Mitre y General Otero.
"No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre. Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", comentó la familia del cantante.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, informó que se desplegará un dispositivo con 8.000 personas destinadas a tareas de seguridad, salud y logística. “Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo”, explicó en sus redes sociales. "Hemos preparado un operativo muy importante para garantizar los cuidados y el respeto que su memoria merece", destacó el jefe comunal.
Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió "respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos". Y agregó: "Como diría el Indio, cuidémonos entre todos".
Desde sus redes sociales, Kicillof definió también al exlíder de Los Redondos como "un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional".
Asimismo, desde AUBASA -la empresa encargada de las autopistas bonaerenses-, comunicó que se liberarán los peajes en el tramo Buenos Aires-La Plata, en ambos sentidos, con el fin de facilitar la asistencia al velorio.
Tras el fallecimiento del cantante, la concesionaria dictó la medida que funcionará desde las primeras horas del domingo y se mantendrá hasta el final del día, como una manera de acompañamiento al tránsito vehicular en las intersecciones de La Plata, Berisso, Ensenada y el AMBA.
La propia organización publicó anteriormente un breve homenaje: en distintos carteles lumínicos de las rutas, escribieron versos de distintas canciones de Solari, como “Mi único héroe en este lío”; “Las despedidas son de esos dolores dulces” y “El lujo es vulgaridad”.
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