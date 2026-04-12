Nahuel Gallo protestó en Buenos Aires por los presos políticos en Venezuela

Tras pasar más de 400 días detenido de forma arbitraria, el gendarme Nahuel Gallo se manifestó para exigir la liberación de los 24 extranjeros que siguen allí.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo más de 15 meses detenido en Venezuela, volvió a ser noticia, pero esta vez por una acción propia en las calles de Buenos Aires. El joven, que recuperó su libertad a principios de marzo, encabezó una protesta para exigir que se liberen a los presos políticos que todavía quedan en los penales del país caribeño.
Con la experiencia de haber pasado 448 días en condiciones inhumanas, Gallo se puso al frente del reclamo para que la comunidad internacional no se olvide de quienes quedaron atrás.
El acto se centró en visibilizar la situación de los detenidos en cárceles como El Rodeo I, lugar que el gendarme describió anteriormente como un sitio de torturas. Durante la manifestación, se recordó que la detención de Gallo ocurrió de forma arbitraria cuando intentaba visitar a su familia y terminó involucrado en una causa por supuesto espionaje y terrorismo. Su objetivo es utilizar su voz para presionar por los 24 extranjeros y cientos de civiles venezolanos que siguen privados de su libertad por motivos políticos.
Gallo fue muy claro al explicar por qué decidió salir a la calle a pesar de haber recuperado su vida normal. El gendarme mencionó: "No es fácil haber perdido la libertad injustamente. No es fácil que te acusen de delitos que no vienen al caso". Para él, su liberación fue solo una parte del proceso, ya que siente una responsabilidad moral con quienes compartió celda y maltratos. En ese sentido, expresó: "Yo sigo encerrado, mi mente. Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no soy libre".
La protesta también buscó llamar la atención de los organismos de derechos humanos y de los medios de comunicación para que mantengan el tema en agenda. Gallo hizo hincapié en que muchos de los detenidos no tienen acceso a visitas ni a llamadas, lo que agrava su situación de aislamiento. Sobre este punto, el argentino dijo: "Pongan su granito de presión. Yo hablo por los 24 extranjeros que siguen y todos los extranjeros que están en todos los otros penales".
Finalmente, el encuentro sirvió para reafirmar que la lucha por los derechos humanos en la región no puede detenerse. Nahuel Gallo, que todavía procesa las secuelas de su cautiverio, insistió en que la presión es la única herramienta que funciona frente a estas detenciones. En un mensaje contundente para cerrar la jornada, el gendarme mencionó: "No bajen los brazos por favor ayuden a esa gente, porque esto no terminó".