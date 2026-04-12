Nahuel Gallo protestó en Buenos Aires por los presos políticos en Venezuela

La protesta también buscó llamar la atención de los organismos de derechos humanos y de los medios de comunicación para que mantengan el tema en agenda. Gallo hizo hincapié en que muchos de los detenidos no tienen acceso a visitas ni a llamadas, lo que agrava su situación de aislamiento. Sobre este punto, el argentino dijo: "Pongan su granito de presión. Yo hablo por los 24 extranjeros que siguen y todos los extranjeros que están en todos los otros penales".

Finalmente, el encuentro sirvió para reafirmar que la lucha por los derechos humanos en la región no puede detenerse. Nahuel Gallo, que todavía procesa las secuelas de su cautiverio, insistió en que la presión es la única herramienta que funciona frente a estas detenciones. En un mensaje contundente para cerrar la jornada, el gendarme mencionó: "No bajen los brazos por favor ayuden a esa gente, porque esto no terminó".