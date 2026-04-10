Milei festejó que los salarios medidos "en dólares" aumentaron en su gobierno

El mandatario retuiteo el análisis del economista Alejandro Nimo, que hizo el análisis. El Índice de Salarios lleva cinco meses por debajo de la inflación
“Esto le caerá mal a los salames de la economía del metro cuadrado..” con estas palabras el presidente Javier Milei apoyó un informe que muestra el incremento medido en dólares que tuvieron los salarios durante su mandato.
El mandatario retuiteo un análisis que hizo el economista Alejandro Nimo, quien en la red social X se de define como “mileista” y “menemista”
Más allá de la publicación, el Índice de Salarios aumentó durante enero – último dato oficial - el 2,5% y quedó, por tercer mes consecutivo, por debajo de la inflación que alcanzó al 2,9% en el primer mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 2,1% y la de los empleados públicos el 1,8%, lo que promedió un alza de solo el 2 %.
Si la diferencia no fue mayor obedeció a que, para el organismo, los ingresos de los trabajadores “en negro” aumentaron 4,4% lo que llevó al promedio general al 2,5% final, pero aún por debajo del 2,9% de la inflación de enero. Ese fue el tercer mes consecutivo en el que el Índice de Salarios queda por debajo de la inflación.
Ahora, si se toman solo los salarios de los empleados registrados, estos llevan cinco meses consecutivos por debajo de la inflación.
comentar