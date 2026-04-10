Milei festejó que los salarios medidos "en dólares" aumentaron en su gobierno

Si la diferencia no fue mayor obedeció a que, para el organismo, los ingresos de los trabajadores “en negro” aumentaron 4,4% lo que llevó al promedio general al 2,5% final, pero aún por debajo del 2,9% de la inflación de enero. Ese fue el tercer mes consecutivo en el que el Índice de Salarios queda por debajo de la inflación.

Ahora, si se toman solo los salarios de los empleados registrados, estos llevan cinco meses consecutivos por debajo de la inflación.