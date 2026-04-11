Caso Manuel Adorni: la Justicia investiga también la casa del country

Y junto con esos datos, las comunicaciones establecidas con la administración del barrio privado, el personal que trabajó en la obra, documentación sobre la compra de los materiales e insumos, información de proveedores, precios, fechas de compra y cantidades de los materiales, tal como indicaron desde la fiscalía.

El pago de las expensas es otro de los interrogante que busca develar la Justicia. Por eso, el fiscal pidió a la administración del barrio privado información sobre cómo se pagaron los 5.000 dólares en concepto de tasa de ingreso el 30 de noviembre de 2024. En este punto deberán presentar recibos, transferencias, comprobantes de depósito, cheques o pagos en efectivo, las cuentas involucradas e identificar a quien realizó el pago.

La Justicia, tras la pista de otro posible viaje de Adorni al exterior siendo funcionario. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Los próximos pasos en la causa

Llegó el turno de las jubiladas de estar frente a la Justicia. Deberán presentarse junto con la documentación que sirva para aclarar el origen de los fondos vinculados a las operaciones inmobiliarias. La convocatoria se cumplirá luego tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko en los tribunales de Comodoro Py.

Con nombre y apellido, las personas citadas a declarar son las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, Pablo Martín Feijoo, hijo de una de ellas, más el vendedor de la propiedad de Exaltación de la Cruz, Juan Consentino.

Las jubiladas, quienes le vendieron el departamento de Caballito a Adorni, se lo habían comprado al exfutbolista Hugo Morales, y en noviembre pasado se lo vendieron por 230.000 dólares al Jefe de Gabinete. En primera instancia, a la hora de escriturar recibieron un adelanto de US$30.000 y le financiaron los restantes US$200.000 a través de una hipoteca privada y sin intereses. El vencimiento de la misma tiene fecha para el próximo mes de noviembre.

*Con información de la agencia Noticias Argentinas