Caso Manuel Adorni: la Justicia investiga también la casa del country

El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista que llevó a cabo la refacción en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz. También deberán presentarse las jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito.
La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, sumó novedades. En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al contratista que llevó adelante la refacción de la casa del funcionario en el country Indio Cuá, de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, tendrá presentarse el próximo 24 de abril en los tribunales de Comodoro Py. Pero no es el único que deberá hacerlo, porque también fueron citadas las jubiladas que financiaron al ministro coordinador en la operación de compra del departamento ubicado el barrio porteño de Caballito.
Pollicita pidió que se presente todo tipo de documentación relacionada con las refacciones de la casa en el country. Por ejemplo, presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación y comprobantes de pago.
En esa línea, el fiscal solicitó también que se reúna información respecto de las formas de pago, las cuales se hayan hecho en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta, etc.; también el detalle de las cuentas bancarias, billeteras virtuales, así como de los CBU-CVU, cheques o instrumentos que hayan sido utilizados para percibir sumas de dinero que estén vinculadas con la obra y con la identificación de fechas, montos y pagadores, planos, renders y fotografías.
Y junto con esos datos, las comunicaciones establecidas con la administración del barrio privado, el personal que trabajó en la obra, documentación sobre la compra de los materiales e insumos, información de proveedores, precios, fechas de compra y cantidades de los materiales, tal como indicaron desde la fiscalía.
El pago de las expensas es otro de los interrogante que busca develar la Justicia. Por eso, el fiscal pidió a la administración del barrio privado información sobre cómo se pagaron los 5.000 dólares en concepto de tasa de ingreso el 30 de noviembre de 2024. En este punto deberán presentar recibos, transferencias, comprobantes de depósito, cheques o pagos en efectivo, las cuentas involucradas e identificar a quien realizó el pago.
Llegó el turno de las jubiladas de estar frente a la Justicia. Deberán presentarse junto con la documentación que sirva para aclarar el origen de los fondos vinculados a las operaciones inmobiliarias. La convocatoria se cumplirá luego tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko en los tribunales de Comodoro Py.
Con nombre y apellido, las personas citadas a declarar son las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, Pablo Martín Feijoo, hijo de una de ellas, más el vendedor de la propiedad de Exaltación de la Cruz, Juan Consentino.
Las jubiladas, quienes le vendieron el departamento de Caballito a Adorni, se lo habían comprado al exfutbolista Hugo Morales, y en noviembre pasado se lo vendieron por 230.000 dólares al Jefe de Gabinete. En primera instancia, a la hora de escriturar recibieron un adelanto de US$30.000 y le financiaron los restantes US$200.000 a través de una hipoteca privada y sin intereses. El vencimiento de la misma tiene fecha para el próximo mes de noviembre.
*Con información de la agencia Noticias Argentinas