Nicolás Maduro pidió paz y unidad desde prisión tras su audiencia en Nueva York

Maduro3 El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció públicamente con un mensaje.

El mensaje difundido este sábado también coincidió con movimientos diplomáticos del gobierno venezolano. Una delegación enviada por la administración encabezada por Delcy Rodríguez inició gestiones en Washington para recomponer vínculos con la administración de Donald Trump y restablecer presencia institucional en la capital estadounidense.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Maduro se mantiene como uno de los más relevantes a nivel internacional, no solo por la gravedad de los cargos sino también por sus implicancias políticas y geopolíticas. En ese contexto, su llamado a la unidad aparece como un intento de sostener influencia en Venezuela pese a su situación judicial.