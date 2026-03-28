Trump advirtió que "Cuba es el siguiente" y volvió a tensionar el escenario global

El presidente de EE.UU. lanzó la frase después de sus acciones en Venezuela e Irán a lo largo de este año. Sumó críticas a la OTAN por su falta de apoyo militar a la guerra en Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “Cuba es el siguiente”, al referirse al rumbo de su política exterior tras las acciones en Venezuela e Irán. La advertencia se produjo durante la conferencia Iniciativa de Inversiones Futuras realizada en Miami.
El mandatario sostuvo que la isla sería el próximo objetivo de su estrategia internacional, aunque inmediatamente buscó restarle peso a sus propias palabras. “Finjan que no dije esto. Por favor, ignoren esta declaración”, expresó ante la prensa, antes de reiterar la frase.
El anuncio se inscribe en un contexto marcado por la ofensiva estadounidense en la región y Medio Oriente. El 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcoterrorismo y otros delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.
Posteriormente, el 28 de febrero, tropas estadounidenses junto a Israel bombardearon la República Islámica de Irán, en un ataque que provocó la muerte del líder supremo Alí Jameneí y derivó en un conflicto bélico de gran escala.
En paralelo, Trump cuestionó con dureza a la OTAN y sugirió que Estados Unidos podría retirar su apoyo. El presidente reprochó a la alianza no haber respaldado a Washington en la ofensiva contra Irán.
El mandatario sostuvo que su país destina “cientos de miles de millones de dólares” a la organización sin recibir acompañamiento equivalente y planteó la duda sobre la continuidad de ese compromiso. “¿Por qué estar ahí para ellos si ellos no están para nosotros?”, afirmó.
Trump calificó como un “error terrible” la decisión de la OTAN de no suministrar armamento para las operaciones en Oriente Próximo y remarcó que la alianza “simplemente no estuvo ahí” en un momento que consideró clave.
Finalmente, advirtió que Estados Unidos “no olvidará” la falta de apoyo de sus aliados y reiteró que, en términos estratégicos, Washington “no necesita nada de la OTAN”, profundizando la tensión con el bloque militar.
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