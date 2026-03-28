Trump advirtió que "Cuba es el siguiente" y volvió a tensionar el escenario global

Trump amenaza con retirar su apoyo a la OTAN

Trump embistió duro contra los países que integran la OTAN. Trump embistió duro contra los países que integran la OTAN.

En paralelo, Trump cuestionó con dureza a la OTAN y sugirió que Estados Unidos podría retirar su apoyo. El presidente reprochó a la alianza no haber respaldado a Washington en la ofensiva contra Irán.

El mandatario sostuvo que su país destina “cientos de miles de millones de dólares” a la organización sin recibir acompañamiento equivalente y planteó la duda sobre la continuidad de ese compromiso. “¿Por qué estar ahí para ellos si ellos no están para nosotros?”, afirmó.

Trump calificó como un “error terrible” la decisión de la OTAN de no suministrar armamento para las operaciones en Oriente Próximo y remarcó que la alianza “simplemente no estuvo ahí” en un momento que consideró clave.

Finalmente, advirtió que Estados Unidos “no olvidará” la falta de apoyo de sus aliados y reiteró que, en términos estratégicos, Washington “no necesita nada de la OTAN”, profundizando la tensión con el bloque militar.