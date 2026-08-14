Celebrarán el Día del Niño este sábado en San Martín

De 15 a 19, con un encuentro con entrada libre y gratuita de libros, música, juegos y narración en Universo San Martín, Avenida 25 de Mayo 1869.
En Universo San Martín, Avenida 25 de Mayo 1869, San Martín, este sábado de 15 a 19 se realizará el Festival Universo Imaginario, una jornada con entrada libre y gratuita destinada a niños, familias, docentes, mediadores de lectura y a toda la comunidad.
Durante toda la tarde, el espacio cultural se convertirá en un territorio para jugar, leer, escuchar historias, experimentar con nuevas tecnologías, disfrutar de la música y descubrir otras formas de narrar. La programación propone un recorrido que va desde los juegos literarios y la impresión 3D hasta la narración ilustrada, un concierto de la Banda Municipal y una selección de cortometrajes de animación.
El festival es organizado conjuntamente por ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina), Fundación COM., la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín, San Martín Lee y la Biblioteca del Congreso de la Nación, en una articulación que reúne instituciones especializadas en literatura y lectura con políticas culturales públicas del Municipio.
La programación comenzará a las 15 con dos propuestas simultáneas. Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación llevará adelante la Kermese Literaria, una serie de acciones pensadas para acercar a los niños al universo de las palabras y las historias a través de dinámicas lúdicas, Tienda Argenta ofrecerá un Taller de impresión 3D, acercando a las infancias a una tecnología que permite diseñar, experimentar y convertir ideas en objetos concretos.
A las 16, Lali Marafioti ofrecerá desde San Martín Lee, un Taller para jugar con las palabras, actividad que propone explorar el lenguaje desde el juego, la creatividad y la participación. A la misma hora, el escritor y especialista en literatura infantil Ezequiel Dellutri estará a cargo de “¿Me leés un cuento?”, un encuentro destinado a madres, padres y docentes que pone el foco en la lectura compartida y en el papel de los adultos como mediadores entre las infancias y los libros.
A las 17 será el turno de la Banda Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín, que ofrecerá un concierto especialmente destinado a las infancias. A las 18, el reconocido escritor Mario Méndez y la ilustradora RoMa realizarán un espectáculo de narración ilustrada. El encuentro entre ambos en Universo Imaginario permitirá mostrar precisamente ese diálogo entre la palabra y la imagen, dos lenguajes fundamentales de la literatura infantil.
El cierre a las 19, será con una selección de cortometrajes de animación de ayer y de hoy. La propuesta permitirá recorrer distintas estéticas y formas de narración audiovisual, recuperando la animación como otro de los lenguajes privilegiados para contar historias destinadas a públicos de todas las edades.
Durante toda la jornada, de 15 a 19, funcionará además una Feria de Libros Infantiles y Juveniles y de regalos, con la participación de La Caja de Herramientas, Tienda Argenta, Milmundos, Lolaychando, Trencity, Gubiarosa, Recrea y Chocolatada de Brujxs.
La feria permitirá recorrer propuestas editoriales, objetos, juegos y regalos vinculados con las infancias, convirtiendo al festival también en una oportunidad para descubrir nuevos libros y proyectos.
De ese modo, Universo Imaginario propone una experiencia integral: una tarde para acercarse a los libros, pero también para jugar con las palabras, escuchar música, experimentar con tecnología, descubrir ilustraciones, encontrarse con escritores y artistas y mirar cine.