Celebrarán el Día del Niño este sábado en San Martín

A las 16, Lali Marafioti ofrecerá desde San Martín Lee, un Taller para jugar con las palabras, actividad que propone explorar el lenguaje desde el juego, la creatividad y la participación. A la misma hora, el escritor y especialista en literatura infantil Ezequiel Dellutri estará a cargo de “¿Me leés un cuento?”, un encuentro destinado a madres, padres y docentes que pone el foco en la lectura compartida y en el papel de los adultos como mediadores entre las infancias y los libros.

A las 17 será el turno de la Banda Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín, que ofrecerá un concierto especialmente destinado a las infancias. A las 18, el reconocido escritor Mario Méndez y la ilustradora RoMa realizarán un espectáculo de narración ilustrada. El encuentro entre ambos en Universo Imaginario permitirá mostrar precisamente ese diálogo entre la palabra y la imagen, dos lenguajes fundamentales de la literatura infantil.

El cierre a las 19, será con una selección de cortometrajes de animación de ayer y de hoy. La propuesta permitirá recorrer distintas estéticas y formas de narración audiovisual, recuperando la animación como otro de los lenguajes privilegiados para contar historias destinadas a públicos de todas las edades.

Durante toda la jornada, de 15 a 19, funcionará además una Feria de Libros Infantiles y Juveniles y de regalos, con la participación de La Caja de Herramientas, Tienda Argenta, Milmundos, Lolaychando, Trencity, Gubiarosa, Recrea y Chocolatada de Brujxs.

La feria permitirá recorrer propuestas editoriales, objetos, juegos y regalos vinculados con las infancias, convirtiendo al festival también en una oportunidad para descubrir nuevos libros y proyectos.

De ese modo, Universo Imaginario propone una experiencia integral: una tarde para acercarse a los libros, pero también para jugar con las palabras, escuchar música, experimentar con tecnología, descubrir ilustraciones, encontrarse con escritores y artistas y mirar cine.