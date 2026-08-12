Línea San Martín: sumaron nueva locomotora y el tren de Junín se atrasó 5 horas

Se trata de una de las tres que llegaron a fines de febrero, fabricadas en China, y que fueron incorporadas lentamente. La fuerte demora del servicio de larga distancia se debió a un desperfecto en una máquina.
La jornada de hoy significó una de cal y otra de arena en la Línea San Martín (LSM) de Trenes Argentinos: al tiempo que se incorporó una tercera locomotora para el servicio local Retiro-Doctor Cabred, por una avería en su máquina, el tren Junín-Retiro tuvo una demora de 5 horas.
Según informó la empresa estatal, comenzó a funcionar la CRRC SDD-7 B976, que se suma a las identificadas como B974 y B975, que se agregaron a la dotación en los últimos dos meses (tras haber llegado al país el último jueves de febrero), para reforzar al parque de 24 locomotoras similares, numeradas entre B950 y B973, varias de las cuales están fuera de servicio. Todas fueron fabricadas en China, las nuevas por CRRC, y las restantes por CSR, empresa que se fusionó con otra fabricante de material ferroviario, CNR, y dio lugar a CRRC.
Según indicó Trenes Argentinos, la incorporación se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional -luego del choque de un tren de pasajeros con un tren interno entre Retiro y Palermo, que provocó más de 90 heridos-. Agregó que la nueva locomotora facilitará una mejor planificación de los servicios y permitirá proyectar avances progresivos en la operación diaria de la línea, en función de la demanda y de las condiciones de infraestructura.
"La medida forma parte de las acciones que estableció la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía para la recuperación de la seguridad operacional, como prioridad, y la mejora del sistema ferroviario metropolitano. La incorporación permitirá ampliar la disponibilidad de material operativo, mejorando la respuesta ante contingencias y fortaleciendo la regularidad de los trenes, con impacto positivo en los tiempos de circulación y en el cumplimiento de los horarios", aseguró la firma estatal.
Pero también hoy se registró una fuerte demora en el tren 564 Junín-Retiro, que también opera Trenes Argentinos Línea San Martín, que emplea poco más de 6 horas para recorrer 255 kilómetros que hay entre ambos puntos: se atrasó 5 horas, por lo que en vez de arribar a la terminal capitalina a las 7.28 lo hizo pasadas las 12.30. Ocurre que la locomotora que desde el lunes fue asignada al servicio, la General Motors G-22 CW A715 (ex 7928), utilizada habitualmente para servicios internos o el servicio local Pilar-Cabred presentó un desperfecto, y tuvo que ser auxiliada por la General Motors G-22 CW A707, que tiene habitualmente la misma asignación que la anterior: ambas fueron fabricadas en Argentina hace 48 años.
Para ese servicio, la Línea San Martín cuenta con dos máquinas de fabricación china, con 13 años de antigüedad -identificadas como CNR CKD 8G 0004 y CNR CKD 8H 0003- que se encontraban fuera de servicio por distintos problemas.
La fuerte demora significó un grave inconveniente para los pasajeros de las distintas ciudades por las que pasa el único servicio de larga distancia de la línea: además de Junín, Chacabuco, Rawson, Mercedes y puntos intermedios, y también de quienes lo utilizan para viajar en la sección urbana: Cabred, Manzanares, Pilar y José C. Paz, hasta Retiro, con una tarifa diferencial, de hasta 3900 pesos en el caso de Cabred -frente a los 730 pesos del servicio común- que obviamente tuvieron que desistir de utilizarlo.
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