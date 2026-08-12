Línea San Martín: sumaron nueva locomotora y el tren de Junín se atrasó 5 horas

Pero también hoy se registró una fuerte demora en el tren 564 Junín-Retiro, que también opera Trenes Argentinos Línea San Martín, que emplea poco más de 6 horas para recorrer 255 kilómetros que hay entre ambos puntos: se atrasó 5 horas, por lo que en vez de arribar a la terminal capitalina a las 7.28 lo hizo pasadas las 12.30. Ocurre que la locomotora que desde el lunes fue asignada al servicio, la General Motors G-22 CW A715 (ex 7928), utilizada habitualmente para servicios internos o el servicio local Pilar-Cabred presentó un desperfecto, y tuvo que ser auxiliada por la General Motors G-22 CW A707, que tiene habitualmente la misma asignación que la anterior: ambas fueron fabricadas en Argentina hace 48 años.

Para ese servicio, la Línea San Martín cuenta con dos máquinas de fabricación china, con 13 años de antigüedad -identificadas como CNR CKD 8G 0004 y CNR CKD 8H 0003- que se encontraban fuera de servicio por distintos problemas.

La fuerte demora significó un grave inconveniente para los pasajeros de las distintas ciudades por las que pasa el único servicio de larga distancia de la línea: además de Junín, Chacabuco, Rawson, Mercedes y puntos intermedios, y también de quienes lo utilizan para viajar en la sección urbana: Cabred, Manzanares, Pilar y José C. Paz, hasta Retiro, con una tarifa diferencial, de hasta 3900 pesos en el caso de Cabred -frente a los 730 pesos del servicio común- que obviamente tuvieron que desistir de utilizarlo.