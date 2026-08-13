Nueve horas sin trenes desde Retiro en la Línea San Martín el domingo y el lunes

Se puntualizó que "la afectación podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos".

Ante la restricción del servicio, una alternativa para los usuarios será utilizar los trenes de la Línea Urquiza -que los domingos y feriados circulan con una frecuencia de uno cada 30 minutos- cuya cabecera de Federico Lacroze permite acceder a una amplia oferta de línea de colectivos, a diferencia de lo que ocurre en Villa del Parque, donde no hay ninguna línea que llegue a Retiro o Palermo. Teniendo en cuenta además el espaciado servicio que habrá entre Villa del Parque y Caseros, para los usuarios de Caseros, El Palomar y Hurlingham, una alternativa será el semirápido de la línea 53, que circula por la Avenida General Paz y las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, llegando a Plaza Constitución.