Nueve horas sin trenes desde Retiro en la Línea San Martín el domingo y el lunes

Por trabajos en las vías y señalización, las formaciones con destino final José C. Paz, Pilar y Cabred partirán durante ese lapso de Villa del Parque y de Caseros.
Tanto el domingo como el lunes (feriado), no habrá trenes en la Línea San Martín (LSM) entre Retiro y Villa del Parque durante casi 9 horas, entre las 7.06 y las 16, y entre Villa del Parque y Caseros habrá un servicio reducido, algo que ya ha ocurrido en el transcurso de este año. Según informó Trenes Argentinos, "se efectuarán una serie de trabajos de mejoramiento de vías y señales en las estaciones Palermo, Villa Crespo (ex Chacarita) y La Paternal para incrementar los niveles de seguridad operacional".
Precisó la firma estatal que "las tareas incluyen la adecuación geométrica del cambio 4A de La Paternal, el reemplazo de durmientes de hormigón por madera y la liberación y homogeneización de tensiones en el sector Villa Crespo y Palermo", el más nuevo de la línea, ya que allí se ubica el viaducto inaugurado el 10 de julio de 2019, donde la velocidad de los trenes está limitada a 60 kilómetros por hora, mientras que en el resto (excepto puntos específicos, donde hay restricciones a 40, 20 y 12 kilómetros por hora) es de 80 kilómetros por hora.
Según el diagrama de emergencia publicado en la página de Trenes Argentinos, el último tren a Pilar partirá de Retiro 6.44, tras el cual saldrá el último a José C. Paz, 7.06. Posteriormente saldrán formaciones de Villa del Parque a las 7.45 (a Cabred), 8.11, 8.40, 9.32 (a Pilar), 10.27 (a Cabred), 11.22 y 12.08 (a Pilar), 12.54 (a Cabred), 13.23 y 14.09 (a Pilar), 14.43 (a Cabred), 15.26 (a Pilar) y 15.58 (a Cabred). De Caseros saldrán servicios a las 9.15 (a José C. Paz), 10.12 y 11.03 (a Pilar), 11.57 (a José C. Paz), 12.49 (a Pilar) y 14.01 y 15.24 (a José C. Paz). El primer tren de Retiro saldrá a las 16 a Pilar.
En sentido contrario, el último tren en llegar a Retiro será el que saldrá de Pilar 5.47, y el primero, el que partirá también de Pilar 14.57. Habrá trenes que saldrán de Pilar 6.08, 7.06, 7.58, 8.52 y 9.47 a Villa del Parque, 10.37 a Caseros, 11.06, 11.47, 12.21, 13.09, 13.41 y 14.21 a Pilar; de Cabred a las 8.04 (a Caseros), 9.53 (a Villa del Parque) y 12.20 (a Caseros), y de José C. Paz a las 7 (a Villa del Parque), 8, 9.44, 11.49 y 14.24 (a Caseros).
Se puntualizó que "la afectación podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos".
Ante la restricción del servicio, una alternativa para los usuarios será utilizar los trenes de la Línea Urquiza -que los domingos y feriados circulan con una frecuencia de uno cada 30 minutos- cuya cabecera de Federico Lacroze permite acceder a una amplia oferta de línea de colectivos, a diferencia de lo que ocurre en Villa del Parque, donde no hay ninguna línea que llegue a Retiro o Palermo. Teniendo en cuenta además el espaciado servicio que habrá entre Villa del Parque y Caseros, para los usuarios de Caseros, El Palomar y Hurlingham, una alternativa será el semirápido de la línea 53, que circula por la Avenida General Paz y las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, llegando a Plaza Constitución.