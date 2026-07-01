Tampoco habrá trenes durante cuatro días en la Línea Mitre

Agregó Trenes Argentinos que "la readecuación de los tendidos, que se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, se ejecutará durante 4 días corridos y responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición".

Señaló luego que "durante la ventana de trabajo se renovarán las vías entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López y en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde en Nuñez. Asimismo se trabajará en el enlace San Isidro y se restaurará el paso a nivel Belgrano, en la misma localidad", en todos los casos en el ramal Tigre, "donde se han renovado integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal, 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas".

Puntualizó seguidamente que "la renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio. Las tareas totales contemplan la renovación total de 40 kilómetros de vía; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas".

Los usuarios de la Línea Mitre afrontan un año complicado respecto al servicio: en el ramal Tigre estuvo interrumpido entre el 10 de enero y el 11 de marzo, y en el mismo período los ramales Suárez y Mitre estuvieron recortados en Belgrano R, mientras que el servicio a Rosario Norte tuvo como cabecera a Colegiales. Cuando se rehabilitó el servicio en el primer ramal, se anunció que producto de la renovación de vías efectuada, el tiempo de viaje se reduciría a mitad de este año en 10 minutos. Sin embargo, ya han transcurrido 6 meses de 2026, y las formaciones siguen empleando una hora y siete minutos para recorrer 29 kilómetros.