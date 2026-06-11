Sin trenes de la Línea San Martín durante dos días entre Retiro y Villa del Parque

El sábado y casi todo el domingo, por el recambio de cables y conexiones de señalización de las vías entre la estación Palermo y el paso a nivel de la calle Empedrado, el sector más nuevo de la línea, el viaducto inaugurado el 10 de julio de 2019.
Un fin de semana complicado les espera a los usuarios de la Línea San Martín (LSM), que une Retiro con Doctor Cabred: todo el sábado y el domingo entre las 7.30 y las 16 no circularán trenes entre Retiro y Villa del Parque, y aunque aún no se difundió el cronograma especial, se espera que en el resto del recorrido la frecuencia se vea reducida respecto a lo que es habitual el sábado, y mucho más limitada el domingo.
El recorte afectará también a los usuarios del autotransporte y de la Línea Urquiza: muchos usuarios del San Martín optarán por tomar el servicio semirápido de la línea 53, o bien el Urquiza, que une Federico Lacroze con General Lemos. Y las líneas de colectivos que pasan por Villa del Parque -24, 47, 84, 110, 124 y 134- se verán recargadas.
Según informó Trenes Argentinos, se debe a obras en zona de vías, y resulta llamativo que no se haya dispuesto su realización el domingo y el lunes feriado, cuando la cantidad de pasajeros es mucha mayor que los sábados: de hecho, el actual itinerario de servicios es de lunes a sábados. Y el feriado del lunes 25 de mayo fue aprovechado para realizar trabajos que interrumpieron el servicio durante la mayor parte del día entre Retiro y Villa del Parque.
Según se precisó, se efectuará el recambio de cables y conexiones de señalización de las vías entre la estación Palermo y el paso a nivel de la calle Empedrado, ubicado a continuación del puente de la avenida San Martín, que llamativamente es el tramo más nuevo de la línea: es el viaducto de 5 kilómetros inaugurado el 10 de julio de 2019, con la promesa de que iba a permitir a los trenes circular más rápido, lo que no se cumplió: la velocidad está limitada en ese sector a 60 kilómetros por hora, y en el resto a 80 kilómetros por hora. Se informó que además el domingo se efectuarán trabajos de acondicionamiento del tendido de vías a la altura de la calle Lebensohn, en el partido de San Miguel.
La empresa estatal consignó que intervención del sistema de señales forma parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional -poco después de la colisión entre un tren de la Línea San Martín contra una formación de servicio interna entre Retiro y Palermo, por falencias en el sistema de señalización, que dejó como saldo más de 60 heridos- y es ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura con el fin de incrementar los niveles de seguridad operacional del servicio.
Las tareas, que se llevarán a cabo entre las estaciones Palermo y La Paternal, requieren la ocupación total del tendido de vías (doble entre Palermo y antes de La Paternal, a la altura del Cementerio de la Chacarita) con una vía tercera cuya instalación está interrumpida desde hace 7 años, y cuádruple a partir de allí). Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante la afectación. El domingo los trenes entre Villa del Parque y Cabred funcionarán con un diagrama especial por los trabajos de vías entre las estaciones William Morris y Bella Vista, a la altura de la calle Lebensohn, en el partido de San Miguel.
La intervención podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP (Aplicación) de Trenes Argentinos.
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