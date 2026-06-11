Sin trenes de la Línea San Martín durante dos días entre Retiro y Villa del Parque

La empresa estatal consignó que intervención del sistema de señales forma parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional -poco después de la colisión entre un tren de la Línea San Martín contra una formación de servicio interna entre Retiro y Palermo, por falencias en el sistema de señalización, que dejó como saldo más de 60 heridos- y es ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura con el fin de incrementar los niveles de seguridad operacional del servicio.

Las tareas, que se llevarán a cabo entre las estaciones Palermo y La Paternal, requieren la ocupación total del tendido de vías (doble entre Palermo y antes de La Paternal, a la altura del Cementerio de la Chacarita) con una vía tercera cuya instalación está interrumpida desde hace 7 años, y cuádruple a partir de allí). Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante la afectación. El domingo los trenes entre Villa del Parque y Cabred funcionarán con un diagrama especial por los trabajos de vías entre las estaciones William Morris y Bella Vista, a la altura de la calle Lebensohn, en el partido de San Miguel.

La intervención podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP (Aplicación) de Trenes Argentinos.