Tren a Bragado y boleterías de Haedo corren el riesgo de desaparecer

La posibilidad de que aumenten las tarifas, se recorten las frecuencias -que pase a ser bisemanal o semanal- o directamente sea eliminado son rumores que explican que la venta de pasajes ya no sea anticipada. Trenes Argentinos suspendió en setiembre del año pasado los trenes que unían Retiro con Córdoba, Villa María con Córdoba y Retiro con Tucumán. Actualmente están interrumpidos los servicios regionales Paraná-Jorge Méndez en la provincia de Entre Ríos y entre Salta y Campo Quijano. Durante la actual gestión, se eliminaron además los que unían Rosario Norte con Cañada de Gómez y La Banda-Fernández en la provincia de Santiago del Estero.

Por otra parte, este medio pudo saber que Trenes Argentinos tiene decidido cerrar la boletería de Haedo en la que se venden pasajes de larga distancia para los cuatro servicios citados, que funciona de lunes a viernes de 5 a 12.30. Y la misma idea existe con las boleterías del servicio Once-Moreno, que en la práctica es para carga de la tarjeta SUBE.

En otro orden, el servicio Once-Bragado del miércoles último registró una demora de 45 minutos. Ocurre que la locomotora asignada -una fabricada en China, identificada como CNR CKD 8G 0002, presentó una falla eléctrica antes de la salida, y se dispuso su reemplazo en Haedo por la fabricada en Córdoba, identificada como Materfer MTF-3300 MF105. El atraso se compuso de 20 minutos por inconvenientes en el servicio Once-Moreno y otros 25 minutos en el tiempo de cambio de máquina.

En tanto este jueves el servicio Once-Moreno se paralizó durante casi una hora a raíz de que -según información coincidente- una persona se arrojó a las vías en inmediaciones de la estación Morón, y falleció por electrocución, bloqueando la vía ascendente. De hecho, la formación identificada como RC21 que arribó a Haedo 13.10 estuvo detenida durante 40 minutos. Inexplicablemente, la información que se difundió muy pocas veces por el sistema de audio fue que "el tren se encontraba demorado por problemas operativos en Morón", en vez de precisar cuál era el motivo de la detención, y que la misma iba a ser prolongada. Y no hubo aviso sobre que se reanudaba el servicio: a las 13.50 la citada formación reanudó la marcha, pero con muchos menos pasajeros, que optaron por tomar mayoritariamente las líneas de colectivos.