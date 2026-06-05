Comenzaron a funcionar los colectivos que reemplazan a las líneas 333, 407, 437 y 707

Además sumó: un desdoblamiento del ramal 304, que tiene como diferencia que a la altura del Hospital Materno Infantil se desvía por 3 de Febrero-Diego Palma continuando por Rolón y José Ingenieros para empalmar con su recorrido original; otro desdoblamiento del ramal 343 por Lourdes que copia la traza original hasta la avenida Mitre, desde donde continúa por la misma, luego Edison y finalmente avenida Santa Fe, copiando parte del ramal de la ex 407, para luego empalmar con el recorrido original hacia Carupá. Y agregó yn nuevo ramal, saliendo de su terminal circulando por Camino Morón-San Fernando pasando por el Club Basi, recorriendo La Horqueta y continuando por Beccar para llegar a la rotonda de Acassuso.

Según se precisó, todas las unidades tienen piso bajo, lo que mejora la accesibilidad para personas mayores o con movilidad reducida; cuentan con aire acondicionado, tienen sistema SUBE y multipago; y en la mayoría de los casos, están equipadas con cámaras de vigilancia internas.

Las redes sociales empezaron a registrar imágenes de los colectivos con los nuevos servicios, pero también quejas por los recorridos que no volvieron. "Estamos necesitando el azul y el blanco que nos llevaban al Hospital Central y a la Maternidad", apuntó Mirta Sciubba, postura que fue acompañada por Mirian Díaz, quien tras recordar que el cartel blanco permitía llegar a esos lugares desde el Camino Morón-San Fernando, se quejó "de la mala gestión del intendente Ramón Lanús" y advirtió que "mis estudiantes no pueden ir a hacerse estudios médicos".

En el mismo sentido, Lilian Nana enfatizó: "Necesitamos todos los recorridos, azul, blanco, verde, amarillo, rojo y naranja". A su vez, María Teresa Tomaselli puntualizó: "Se necesita urgente cubrir los recorridos anteriores, ya que por negligencia nos dejaron incomunicados". Y opinó que "a nadie le interesa el bienestar de la gente que debe ir a trabajar y hoy no tiene medios. Para eso pagamos los impuestos, para que los responsables solucionen nuestros problemas".

Otra vecina se quejó por la desaparición del 407 blanco "lo que obliga a tomar dos colectivos". En ese sentido, Stella Maris Aguirre indicó que "estoy tomando el 314 hasta Boulogne y el 338 hasta San Isidro, que tiene un boleto más caro". Asimismo, Virginia Lacour afirmó que "el 707 naranja y el 700 blanco eran super necesarios... los que vivimos en medio del partido, en Villa Adelina seguimos sin colectivos".