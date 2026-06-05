Comenzaron a funcionar los colectivos que reemplazan a las líneas 333, 407, 437 y 707

Pasaron a ser ramales de la 228, 314, 338 y 343, pertenecientes a cuatro empresas diferentes. En las redes sociales los vecinos se quejan porque hay sectores que se quedaron sin transporte, y critican al intendente de San Isidro Ramón Lanús.
Tras siete semanas de padecimientos de miles de vecinos, este viernes comenzaron a funcionar los recorridos que reemplazan a las líneas 333, 407, 437 y 707, que eran operadas por Micro Omnibus San Martín (MOGSM), que pasaron a estar a cargo de cuatro líneas -228, 314, 338 y 343- pertenecientes a cuatro empresas diferentes: Micro Omnibus Tigre Sociedad Anónima (MOTSA), La Primera de Martínez, Transportes Automotores La Plata (TALP, controlada por Unión Platense) y Compañía Noroeste, respectivamente.
Las redes sociales dieron cuenta de la circulación de los colectivos, pero también las quejas de vecinos por la desaparición de varios servicios, lo que los obliga en el mejor de los casos a tomar dos transportes, con el consiguiente incremento del costo y el tiempo de viaje, o directamente a caminar. Los afectados criticaron al intendente de San Isidro Ramón Lanús.
Respecto a cómo se estructuraron los servicios, en el caso de la línea 228, absorbió el ramal de la línea 437 que unía Garín con el Bajo San Isidro. La 314 sumó un ramal (cartel verde por hospital) que sale de su cabecera en Boulogne pasando por un centro comercial, llegando a la estación Boulogne de la Línea Belgrano Norte por Irigoyen, pasando por el Hospital de Boulogne, continuando hacia Villa Adelina para cruzar la Panamericana por Fondo de la Legua, Entre Ríos-Libertad hasta Martínez. La 338 agregó un servicio fraccionado -denominado San Isidro Corto- desde avenidas Márquez y Centenario hasta Rolón y Sarratea.
En tanto la 343 incorporó a la 333 como ramales: los recorridos salen de la terminal de Carapachay, en vez del bajo Boulogne, pasando desde esa ciudad por las estaciones Villa Adelina y Boulogne y Camino Morón-San Fernando, donde empalma con el recorrido original de la 333 en su ramal hacia Acassuso y hacia Olivos.
Además sumó: un desdoblamiento del ramal 304, que tiene como diferencia que a la altura del Hospital Materno Infantil se desvía por 3 de Febrero-Diego Palma continuando por Rolón y José Ingenieros para empalmar con su recorrido original; otro desdoblamiento del ramal 343 por Lourdes que copia la traza original hasta la avenida Mitre, desde donde continúa por la misma, luego Edison y finalmente avenida Santa Fe, copiando parte del ramal de la ex 407, para luego empalmar con el recorrido original hacia Carupá. Y agregó yn nuevo ramal, saliendo de su terminal circulando por Camino Morón-San Fernando pasando por el Club Basi, recorriendo La Horqueta y continuando por Beccar para llegar a la rotonda de Acassuso.
Según se precisó, todas las unidades tienen piso bajo, lo que mejora la accesibilidad para personas mayores o con movilidad reducida; cuentan con aire acondicionado, tienen sistema SUBE y multipago; y en la mayoría de los casos, están equipadas con cámaras de vigilancia internas.
Las redes sociales empezaron a registrar imágenes de los colectivos con los nuevos servicios, pero también quejas por los recorridos que no volvieron. "Estamos necesitando el azul y el blanco que nos llevaban al Hospital Central y a la Maternidad", apuntó Mirta Sciubba, postura que fue acompañada por Mirian Díaz, quien tras recordar que el cartel blanco permitía llegar a esos lugares desde el Camino Morón-San Fernando, se quejó "de la mala gestión del intendente Ramón Lanús" y advirtió que "mis estudiantes no pueden ir a hacerse estudios médicos".
En el mismo sentido, Lilian Nana enfatizó: "Necesitamos todos los recorridos, azul, blanco, verde, amarillo, rojo y naranja". A su vez, María Teresa Tomaselli puntualizó: "Se necesita urgente cubrir los recorridos anteriores, ya que por negligencia nos dejaron incomunicados". Y opinó que "a nadie le interesa el bienestar de la gente que debe ir a trabajar y hoy no tiene medios. Para eso pagamos los impuestos, para que los responsables solucionen nuestros problemas".
Otra vecina se quejó por la desaparición del 407 blanco "lo que obliga a tomar dos colectivos". En ese sentido, Stella Maris Aguirre indicó que "estoy tomando el 314 hasta Boulogne y el 338 hasta San Isidro, que tiene un boleto más caro". Asimismo, Virginia Lacour afirmó que "el 707 naranja y el 700 blanco eran super necesarios... los que vivimos en medio del partido, en Villa Adelina seguimos sin colectivos".