La pista municipal de atletismo de Tigre fue homologada a nivel internacional

La certificación reafirma que se trata de un espacio deportivo de primer nivel y que cumple estrictamente con las normas y medidas. La pista quedó oficializada para la disputa de torneos nacionales e internacionales: las marcas de los competidores serán reconocidas por las asociaciones.

A su vez, el espacio fue sede del Campeonato Metropolitano U14 y Meeting Máster de Atletismo, actividad en la que participaron más de 500 atletas de entre 11 y 80 años. Fue organizado de manera articulada con la Federación Atlética Metropolitana (FAM) y la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA).

Además, el intendente de Tigre entregó más de 100 elementos destinados a los atletas, entre los que se encuentran vallas; parantes salto en alto; parantes salto con garrocha; varillas salto en alto; varillas salto con garrocha; carros porta elementos; tacos de partida; colchón salto en alto; colchón salto con garrocha; testimonios y obstáculos.

La flamante pista de atletismo municipal Abel Acevedo tiene una extensión de 400 metros y 6 carriles, donde además se realizan lanzamientos de jabalina y bala, salto con garrocha, en largo y alto.