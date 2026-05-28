Mauricio Macri encabezó un encuentro de 70 legisladores provinciales

Organizado por Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta nacional del partido. Asistieron entre otros dirigentes, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el diputado nacional Fernando De Andreis.
El ex presidente y titular del PRO Mauricio Macri, encabezó un encuentro de legisladores provinciales de todo el país, en un encuentro organizado por Soledad Martínez, intendenta del distrito y vicepresidenta nacional del partido, en la sede Balcarce 412 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Entre otros dirigentes, asistieron el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el diputado nacional Fernando De Andreis.
Hace dos semanas, Soledad Martínez fue anfitriona del encuentro del PRO bonaerense que también encabezó Macri.
“Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que que llegar mucho más fortalecido como partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, planteó Martínez en su mensaje ente los legisladores.
El encuentro se enmarca en la estrategia de consolidación territorial del PRO de cara a los próximos comicios, con el objetivo de fortalecer la coordinación legislativa y ampliar la presencia del partido en todo el País.
comentar