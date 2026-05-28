Mauricio Macri encabezó un encuentro de 70 legisladores provinciales

Organizado por Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta nacional del partido. Asistieron entre otros dirigentes, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el diputado nacional Fernando De Andreis.

El ex presidente y titular del PRO Mauricio Macri, encabezó un encuentro de legisladores provinciales de todo el país, en un encuentro organizado por Soledad Martínez, intendenta del distrito y vicepresidenta nacional del partido, en la sede Balcarce 412 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Entre otros dirigentes, asistieron el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el diputado nacional Fernando De Andreis.