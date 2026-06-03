Continúa la crisis del transporte público en San Isidro

La semana pasada se anunció que los nuevos servicios comenzarían a circular el pasado lunes, con el comienzo del mes. Pero ahora se anticipa que será el viernes, siempre de manera extraoficial, lo que sigue provocando la bronca de quienes se encuentran a la deriva desde hace más de un mes.

En tanto, durante este período se llegó a verificar el ingreso de líneas con recorrido acotado al partido de San Martín, como la 237 del Grupo Metropol, un servicio que aparentemente duró dos días, tras versiones sobre una dura confrontación con la empresa Transportes Automotores La Plata -dependiente de Unión Platense- que circula por el Camino de Cintura entre San Isidro y la denominada rotonda El Vapor, en el partido de Almirante Brown, ya que dejó de llegar a la capital provincial.

Una vecina se quejó en tanto que "hace más de un mes que miles de vecinos estamos afectados, pero hay un grupo que parece haberse vuelto invisible para las autoridades: las personas con discapacidad". Agregó que su hija tiene una discapacidad "y ahora debemos caminar entre ocho y nueve cuadras para llegar a otra línea de colectivo, algo que para muchas personas puede parecer menor, pero que para ella representa angustia, estrés y un enorme esfuerzo diario".

Puntualizó a continuación: "Nadie evaluó el impacto que tendría sobre las personas con discapacidad la desaparición de estas líneas de transporte. Por eso les pedimos que nos ayuden a visibilizar esta realidad. Detrás de cada recorrido suspendido hay familias enteras luchando para sostener terapias, tratamientos, estudios y una vida lo más normal posible. Las personas con discapacidad también existen. También viajan. También necesitan llegar a sus escuelas, hospitales, terapias y actividades. Y hoy están siendo olvidadas".