Continúa la crisis del transporte público en San Isidro

A siete semanas de la desaparición de las líneas 333, 407, 437 y 707, y pese al anuncio del intendente Ramón Lanús de una rápida solución, los usuarios se quejan de que lo que existe son recorridos provisorios, y que varias zonas pasaron a carecer de colectivos.
A pesar de que el intendente de San Isidro Ramón Lanús anunció que el grave problema de transporte en el distrito -a raíz de la quiebra de la empresa Micro Omnibus General San Martín que operaba las líneas 333, 407, 437 y 707- se iba a resolver a la brevedad, a siete semanas de la interrupción de esos servicios solamente hay lo que parecen recorridos provisorios, que han dejado de lado varios barrios, lo que obliga a quienes eran sus usuarios a recorrer extensas distancias a pie.
Incluso Lanús llegó a asegurar que se había firmado un acuerdo con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través de una publicación en sus redes sociales. Pero tal afirmación fue desmentida por el organismo bonaerense, y el posteo del jefe comunal sanisidrense inmediatamente desapareció.
Una reciente publicación en Facebook advirtió que Villa Jardín pasó de tener cuatro opciones de ramales -el verde, rojo y azul de la 707 y la 407- a uno solamente con los nuevos recorridos. Tampoco se repuso un recorrido en la avenida Márquez (Camino de Cintura) entre Panamericana y Centenario.
En tanto, el anunció de la Compañía Noroeste de que la línea 343 contará con un ramal en reemplazo de la 333, el mismo no circula por el Bajo San Isidro, por lo que quienes la utilizaban para llegar a Olivos deberán tomar dos recorridos de la misma empresa. La calle Uruguay -que constituye el límite entre los partidos de San Isidro y San Fernando- complicando el acceso al Hospital Materno Infantil de San Isidro.
La semana pasada se anunció que los nuevos servicios comenzarían a circular el pasado lunes, con el comienzo del mes. Pero ahora se anticipa que será el viernes, siempre de manera extraoficial, lo que sigue provocando la bronca de quienes se encuentran a la deriva desde hace más de un mes.
En tanto, durante este período se llegó a verificar el ingreso de líneas con recorrido acotado al partido de San Martín, como la 237 del Grupo Metropol, un servicio que aparentemente duró dos días, tras versiones sobre una dura confrontación con la empresa Transportes Automotores La Plata -dependiente de Unión Platense- que circula por el Camino de Cintura entre San Isidro y la denominada rotonda El Vapor, en el partido de Almirante Brown, ya que dejó de llegar a la capital provincial.
Una vecina se quejó en tanto que "hace más de un mes que miles de vecinos estamos afectados, pero hay un grupo que parece haberse vuelto invisible para las autoridades: las personas con discapacidad". Agregó que su hija tiene una discapacidad "y ahora debemos caminar entre ocho y nueve cuadras para llegar a otra línea de colectivo, algo que para muchas personas puede parecer menor, pero que para ella representa angustia, estrés y un enorme esfuerzo diario".
Puntualizó a continuación: "Nadie evaluó el impacto que tendría sobre las personas con discapacidad la desaparición de estas líneas de transporte. Por eso les pedimos que nos ayuden a visibilizar esta realidad. Detrás de cada recorrido suspendido hay familias enteras luchando para sostener terapias, tratamientos, estudios y una vida lo más normal posible. Las personas con discapacidad también existen. También viajan. También necesitan llegar a sus escuelas, hospitales, terapias y actividades. Y hoy están siendo olvidadas".
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