Equiparon a todos los integrantes de la Patrulla Municipal de Vicente López con pistolas de baja letalidad

Al respecto, la intendenta Soledad Martínez destacó: “A partir de hoy todos los agentes de la patrulla municipal van a estar armados con pistolas Byrna. Es un proceso que iniciamos el año pasado y hoy completamos, alcanzando a quienes patrullan en camionetas y motos, y también a los grupos de caminantes que vigilan centros comerciales y zonas de mucha circulación. Es un paso adelante muy importante con dos objetivos claros: que el vecino viva más tranquilo y que los policías que nos cuidan en la calle tengan las herramientas para protegerse a ellos mismos", agregó la jefa comunal.