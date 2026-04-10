Entrenan a nuevos agentes para la Patrulla Municipal de San Isidro

En el Centro de Formación Santa Rita, los aspirantes realizan prácticas de defensa personal y entrenamiento físico operativo. En paralelo, los oficiales que se desempeñarán como conductores se especializan en pistas que recrean escenarios de persecución y maniobras evasivas en entornos urbanos.

Estas acciones fortalecen una estructura integrada por 444 oficiales en capacitación permanente, 130 patrullas y 46 motocicletas, y potencian el despliegue de unidades especializadas como la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI) y la Brigada de Orden Urbano (BOU).

El sistema se completa con la integración tecnológica gestionada desde el Centro de Monitoreo, desde donde se coordinan 2.646 cámaras de videovigilancia y el Anillo Digital compuesto por 170 lectoras de patentes. Este sistema permite detectar e interceptar vehículos con pedido de captura en cuestión de minutos. Además, el programa Ojos en Alerta continúa consolidándose como un canal directo con los vecinos, permitiendo que cualquier reporte vía WhatsApp active una respuesta inmediata de la Patrulla Municipal durante las 24 horas.