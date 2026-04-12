El Tren de la Costa, interrumpido durante tres semanas

Durante esta etapa de la obra, la comuna tiene que efectuar el cruce de los conductos por debajo del tendido de vías a la altura del paso a nivel de Treinta y Tres Orientales, en inmediaciones de la estación Punta Chica. Adicionalmente, mientras dure el proceso, estará restringido el paso peatonal y vehicular en ese cruce y será necesario el corte total de energía del tendido eléctrico de la línea ferroviaria. Las alternativas para los transeúntes y automóviles serán por las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu.