Extendieron por 10 años la concesión de la línea de colectivos 338

Está a cargo de Transportes Automotores La Plata Sociedad Anónima (TALPSA), que desde 2024 es controlada por Unión Platense (51 por ciento) y el concesionario Colcar (49 por ciento). Como reestructuró los recorridos, ya no hay servicios directos entre la capital provincial y San Isidro.
El Ministerio de Transporte bonaerense le otorgó a Transporte Automotores La Plata Sociedad Anónima (TALPSA) la extensión de la concesión de la línea 338 hasta 2033. Conocida como popularmente como "la Costera", su recorrido se desarrolla mayoritariamente por el Camino de Cintura (Ruta Provincial 4), pero si bien en una época unía sus cabeceras históricas, La Plata y San Isidro: todos los servicios que salen de San Isidro terminan en la Rotonda El Vapor: el cruce de las avenidas Monteverde (Ruta 4) y Espora (Ruta 210), en Burzaco. En tanto los recorridos que salen de La Plata terminan en Morón, la rotonda de San Justo y el Cruce Varela.
TALPSA, que tenía su sede en avenida Monseñor Rodolfo Bufano (Camino de Cintura, Ruta Provincial 4) 4691, en Tablada, partido de La Matanza fue una empresa independiente hasta que fue adquirida en 2024 por un consorcio integrado por la firma de colectivos Unión Platense (51 por ciento) y la concesionaria Mercedes Benz Colcar (49 por ciento), con sede en la colectora de la Autopista del Oeste y Galileo Galilei, casi en el cruce con la Avenida del Libertador, en Moreno.
La extensión de la concesión fue dispuesta a través de la resolución 95-MTRAGP-2026 del Ministerio de Transporte bonaerense, suscripta por su titular, Martín Marinucci. Establece que el parque mínimo es de 109 unidades, y convalida el fraccionamiento de los recorridos, al señalar en el artículo cuarto que "se autoriza la reestructuración operativa de los recorridos autorizados".
Según la página en internet de TALPSA, la línea 338 tiene siete recorridos: San Isidro-Rotonda El Vapor, por Hurlingham y Camargo; La Plata-Cruce Florencio Varela por Camino Centenario; La Plata-San Justo (rotonda) por Ruta 4 y por Pasco y La Plata-Morón, también por Ruta 4 y por Pasco.
Desaparecieron en consecuencia los servicios que permitían llegar desde La Plata hasta San Isidro, y se advierte que la mayor frecuencia se registra entre la Rotonda El Vapor en Burzaco y la rotonda de San Justo, donde confluyen seis de los recorridos. El séptimo, que une La Plata con la rotonda de Gutiérrez por Camino Centenario y finalmente el Cruce Varela, compite con la línea 414 de Nueve de Julio, otra empresa con servicios en la capital provincial, que une a la misma por Camino General Belgrano también con la rotonda de Gutiérrez y la estación Florencio Varela de la Línea General Roca (LGR).
En tanto, fue eliminado el recorrido que unía La Plata con San Isidro por Adrogué, que era una suerte de síntesis entre los que circulan por Ruta 4 y Pasco: realizaba el trayecto por Ruta 4 (avenida 2 de Abril) hasta la avenida Espora, a 2 cuadras de la Rotonda El Vapor, continuaba por Espora y luego tomaba la avenida Eva Perón (ex Pasco). En tanto, un servicio muy poco frecuente y con poca difusión -no figura en la página de TALPSA- es el que une San Isidro con Camino del Buen Ayre.
Las nuevas empresas, la llegada de la tecnología y la política a favor del uso del transporte de pasajeros no parece tener su correlato en Morón. En la parada de la que parten dos ramales a La Plata y pasan otros dos a Rotonda El Vapor, en Independencia y Maestra Cueto, a una cuadra de la estación del Ferrocarril Sarmiento (cuya plataforma descendente fue cerrada por obras, obligando a desplazarse 200 metros adicionales en dirección a Once) un simple cartel indica que allí se detienen las unidades de la 338. No hay ningún refugio para las decenas de personas que a toda hora esperan las unidades, quienes en días lluviosos deben guarecerse por su cuenta.
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