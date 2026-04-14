Extendieron por 10 años la concesión de la línea de colectivos 338

Desaparecieron en consecuencia los servicios que permitían llegar desde La Plata hasta San Isidro, y se advierte que la mayor frecuencia se registra entre la Rotonda El Vapor en Burzaco y la rotonda de San Justo, donde confluyen seis de los recorridos. El séptimo, que une La Plata con la rotonda de Gutiérrez por Camino Centenario y finalmente el Cruce Varela, compite con la línea 414 de Nueve de Julio, otra empresa con servicios en la capital provincial, que une a la misma por Camino General Belgrano también con la rotonda de Gutiérrez y la estación Florencio Varela de la Línea General Roca (LGR).

En tanto, fue eliminado el recorrido que unía La Plata con San Isidro por Adrogué, que era una suerte de síntesis entre los que circulan por Ruta 4 y Pasco: realizaba el trayecto por Ruta 4 (avenida 2 de Abril) hasta la avenida Espora, a 2 cuadras de la Rotonda El Vapor, continuaba por Espora y luego tomaba la avenida Eva Perón (ex Pasco). En tanto, un servicio muy poco frecuente y con poca difusión -no figura en la página de TALPSA- es el que une San Isidro con Camino del Buen Ayre.

Las nuevas empresas, la llegada de la tecnología y la política a favor del uso del transporte de pasajeros no parece tener su correlato en Morón. En la parada de la que parten dos ramales a La Plata y pasan otros dos a Rotonda El Vapor, en Independencia y Maestra Cueto, a una cuadra de la estación del Ferrocarril Sarmiento (cuya plataforma descendente fue cerrada por obras, obligando a desplazarse 200 metros adicionales en dirección a Once) un simple cartel indica que allí se detienen las unidades de la 338. No hay ningún refugio para las decenas de personas que a toda hora esperan las unidades, quienes en días lluviosos deben guarecerse por su cuenta.