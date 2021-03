Jorge Macri, junto a intendentes del PRO en Bahía Blanca

El lugar elegido por los funcionarios fue el emblemático Hotel Land Plaza de la ciudad de Bahía Blanca, donde tras un almuerzo, tanto Héctor Gay (intendente de Bahía Blanca), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Javier Martínez (Pergamino), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Ezequiel Galli (Olavarría) y Pablo Petrecca (Junín), se vieron con la prensa y marcaron su preocupación por la falta de gestión para la llegada de las vacunas a todos los rincones de la Provincia.

El jefe comunal de Vicente López declaró con firmeza que “hay más campaña de vacunación que vacunas y eso ha generado una expectativa en la gente que es muy difícil de satisfacer; a todos los intendentes nos llegan quejas todos los días, preguntando ´por qué a mí no me vacunan, yo tengo 87 años´ y uno ya no sabe qué decirles” y subrayó: “esto solo genera angustia”.

A su vez, Jorge Macri mantuvo una reunión con los senadores provinciales Nidia Moirano y Andrés De Leo y el diputado provincial Santiago Nardelli y los intendentes Mariano Uset (Coronel Rosales), José Luis Zara (Patagones) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles).

Posterior a estos dos encuentros con dirigentes, Jorge Macri visitó la granja “San Miguel”, una PyME que fue fundada en 1969, se dedica a la cría de aves para la producción y comercialización de huevos. Hoy esta granja cuenta con 236.000 gallinas ponedoras y 40.000 en recría y por su nivel de producción se encuentra dentro de las 20 empresas avícolas más grandes del país, dando trabajo a cientos de personas.