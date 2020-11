Jorge Macri y "Bali" Bucca dialogaron sobre los pros y contras de la provincia

El encuentro moderado por el periodista Beto Baldez, fue abierto a todo el público y participaron más de 500 personas. Uno de los temas relevantes fue sobre el desdoblamiento de las elecciones, donde ambos coincidieron que es un “debate que hay que dar”. Al respecto Jorge Macri aseguró que “los gobernadores son más del presidente de turno que del bonaerense y es un tema que hay que empezar a discutir. El punto es cómo se resuelve ese contrato social entre el bonaerense y quien debe gobernar”.

Respecto a la reelección de intendentes, Macri sostuvo que: “Fuimos una de las fuerzas que impulsó la ley así que estoy a favor. Me parece que nadie es imprescindible y tenemos que obligarnos a formar equipos para que haya sucesión y alternancia. Cuando termine este mandato voy a haber dado todo lo que tenía para dar y me parece que sería bueno que alguien pueda ocupar mi lugar”. Mientras que Bali Bucca sostuvo que “uno puede discutir los detalles de la ley pero no se puede estar 16 o 20 años en un cargo porque eso no es sano”.

Ambos se refirieron al diálogo como primordial, Macri destacó que “lo que nos tiene que unir es el camino hacia delante, aun en competencia electoral. Uno puede estar en diferentes espacios y coincidir en un montón de cosas y saber que se pueden ir acordando políticas públicas de mediano y largo plazo.” Por su parte Bali Bucca aseguró que “hay que tranquilizarse y ordenar prioridades”.

Otro de los temas que surgieron fue sobre la identidad bonaerense donde el jefe comunal afirmó que en la provincia de Buenos Aires no sucede como en el resto del país, que tiene un sentido de pertenencia sobre su provincia. “Necesitamos recuperar la identidad de la provincia y verdaderamente sentirnos bonaerenses más allá del distrito donde nos tocó nacer, crecer y desarrollarnos con nuestra familia. Creo que nos falta definir claramente un proyecto de provincia”, afirmó Bali Bucca.

El rol de los intendentes fue otro de los pasajes durante la charla, al respecto Macri dijo que “hay que confiar, los intendentes tienen su capacidad y conocimiento de los municipios. Si no rompemos con esa lógica de que quien llega a la gobernación no trabaja en conjunto con los intendentes es muy difícil encontrar soluciones”. Bali Bucca añadió al respecto: “Cuando hablo de autonomía de los municipios y descentralización lo hablo en términos globales, me parece que habría que explorar ese sendero”.