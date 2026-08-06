Julio Zamora: "Estamos para trabajar por Tigre"

A continuación, en el Museo de la Reconquista, el jefe comunal y autoridades del Departamento Ejecutivo local rindieron homenaje ante el busto de Santiago de Liniers mediante la colocación de una ofrenda floral. Tras dicha distinción, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. La ceremonia contó con la participación de estudiantes de la Escuela Primaria 6 Bartolomé Mitre y de la Secundaria 9 Marcos Sastre", quienes portaron la bandera de ceremonia y se desempeñaron como escoltas.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó: "Hoy conmemoramos los 220 años del desembarco de Santiago de Liniers, una fecha histórica para todos los tigrenses. Recordamos su llegada a Tigre y también a nuestros vecinos y vecinas que se unieron a las tropas para defender lo que es nuestro territorio. Hoy Tigre tiene enormes desafíos; hemos logrado mucho y todavía tenemos mucho por hacer. Estoy convencida de que vamos a poder alcanzar esos desafíos y todo lo que nos propongamos en el futuro, siempre que trabajemos en unidad, como lo hicieron aquellas tropas junto a Santiago de Liniers".

Acto seguido, el padre José Luis Cote Quijano dirigió unas palabras. Luego, la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, recordó parte de la historia del distrito. Para finalizar, el intendente brindó un discurso en el que destacó la valentía de quienes protagonizaron la Reconquista y la importancia de mantener viva la memoria para fortalecer la identidad de la comunidad.

"Es un día de todos, por eso tenemos que recordarlo y festejarlo. Lo importante es tomar la historia como nuestra base. Si bien no es la fecha de fundación de Tigre, sí representa el hecho histórico más importante de nuestra ciudad. Hoy lo conmemoramos, como todos los años, con un acto que contó con una gran concurrencia; eso demuestra que es una fecha que nos toca a todos y que llevamos en el corazón", expresó la presidente del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro.

El 4 de agosto de 1806 fue declarado como Día de Tigre según la Ordenanza Municipal 1998/55, promulgada por el Decreto 3480/55. De esa manera, el hecho histórico puso al partido dentro de los antecedentes que marcaron los fundamentos de la patria y que más adelante se tomó para celebrar el aniversario de la localidad.

El desembarco de Liniers en Tigre -procedente de Montevideo con una pequeña fuerza militar- marcó el comienzo de la reconquista de Buenos Aires, que desde junio estaba ocupada en lo que fue la primera invasión inglesa, a cargo del general William Carr Beresford -quien desembarcó en Quilmes el 25 de junio de 1806, mientras que el Virrey Rafael de Sobremonte, representante de la corona española, había huido a Córdoba. El 12 de agosto de 1806, Liniers reconquistó Buenos Aires, y fue nombrado Virrey. En junio de 1807, se produjo la segunda invasión inglesa, a cargo del teniente general John Whitelocke, quien desembarcó en Ensenada. Pero con la experiencia de lo ocurrido el año anterior, al llegar a Buenos Aires se libraron duros combates, fueron rechazados y rápidamente capitularon.