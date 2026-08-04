Avanza la renovación del Centro Recreativo de Adultos Mayores de Vicente López

El Centro Recreativo ofrece a las personas mayores de 60 años más de 35 propuestas deportivas, culturales y recreativas. Entre ellas se encuentran ajedrez, newcom, tenis, yoga, gimnasia, golf, natación, tango, teatro, artesanías y clases de idiomas. Las actividades continuarán funcionando con normalidad mientras se desarrollan los trabajos.

En agosto de 2025, el municipio inauguró la primera etapa de la renovación integral, que incorporó tres nuevos sectores con aulas, vestuarios, biblioteca, buffet y áreas de servicio, además de un Salón de Usos Múltiples completamente renovado y equipado.

“Vicente López hace tiempo que es una ciudad amigable con las personas mayores. Nuestras políticas deportivas, culturales y de espacio público tienen siempre el criterio de acompañarlas y garantizar que puedan disfrutar de espacios accesibles y de calidad”, destacó la intendenta.

El trabajo forma parte de una política sostenida para promover el deporte y la vida activa en todas las edades. En ese marco, Vicente López fue reconocida como Ciudad Americana del Deporte 2026 por ACES, organización que distingue a las ciudades que consideran al deporte una prioridad de gestión y promueven su práctica entre toda la comunidad.

“En una provincia que cada vez abandona más a sus vecinos, nosotros seguimos apostando por espacios de calidad en los que puedan hacer deporte, participar de talleres y disfrutar de actividades culturales. Este lugar es único y es para los vecinos de Vicente López”, puntualizó Soledad Martínez.