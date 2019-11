Antonio Ríos celebra sus treinta años con la música

En un mano a mano con POPULAR, el artista brindó una charla muy amena recordando su paso por los distintos grupos por los que pasó desde sus comienzos, las veces que lo vinieron a buscar desde México para que sea la competencia de Marco Antonio Solis, su infancia y a quién traería al presente de los grandes colegas que ya no están para compartir un momento especial.

En el trayecto de su carrera Antonio tuvo que toparse con muchos altibajos pero ni así fue motivo para bajar los brazos. Con una familia muy numerosa de 19 hijos, asegura: "ya están todos grandes, todos con buena salud. A veces era impensado porque yo cuando me casé bueno, decíamos con mi señora, que íbamos a tener cuatro hijos. Ese era el proyecto juntos desde un principio, pero después cuando vino la fama empezó el descontrol, totalmente (risas). Uno esta famoso, se llama Diego Ríos, trabaja bastante en Bolivia , en Europa, va y viene".

Y si de comienzos y anécdotas hablamos ‘El Maestro’, tiene mucha tela para cortar y desglosar: "Empecé con grupo Sombras en el 1987, en realidad venía tocando como cinco años juntos. Pegamos en el 88 y después cuando el grupo estaba pegando, seguíamos escalando, tenemos segundo disco, los dos con éxito donde vamos a hacer el tercero y nos separamos". En ese momento a Antonio se le vino el mundo abajo: "Y yo decía uy, volver otra vez a la curtiembre, arrancar de nuevo con la verdulería y estaba muy triste".

Pero no por mucho tiempo porque pronto llegarían noticias junto a uno de sus grandes canciones: "gracias a Dios nuestro éxito con Sombras era ‘La Malagata’ entonces decidimos ponerle a nuestro grupo Grupo Malagata, de ahí el nombre. Ahí Empezamos el primer disco de Málagata, A los dos meses ya teníamos un manijazo terrible, no parábamos de trabajar un golazo", contaba entusiasmado Ríos.

Pero no todo serian buenas noticias porque tras pasar tres años un aluvión de nuevos cantantes y jóvenes coparían las bandas tropicales: "Ellos se buscaron otro cantante. Porque justo estaba de moda Comanche, Volcán, Peluche. Cuando yo le voy a decir a mi productor de Leader Music que me separaba me dijo ‘cómo te vas a separar, ya vas a cumplir 40 años Antonio’, y le digo: ‘yo no me estoy separando, me están rajando’".

Y como dice el dicho "no hay mal que por bien no venga", edita su primer disco en 1995, "La gata flora", que se consagró como Disco de Oro. Una de las canciones que más se escuchó y repercusión tuvo fue "Yo me estoy enamorando" consagrándolo con tanto éxitos que llegó a países como España, Francia, Suecia, Estados Unidos y su canción sonó hasta en Japón.

Suponiendo que podría tener un momento especial con alguno de los artistas más emblemáticos de la movida tropical que ya no están y compartir una ultima canción, sería: "con Gilda por ejemplo, me encantaría Rodrigo, los conocí a ambos. Al Chino de La Nueva Luna, a Pocho la Pantera, Sebastian...bueno con el grabé un tema", dijo el artista emocionado. Antonio Ríos, se presentara el 29 de noviembre en el teatro Morón y el 30 de noviembre el Teatro Gran Rivadavia.