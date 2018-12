La convicción irrenunciable de Bochini

Hay que referirse a Ricardo Enrique Bochini. No por todo lo que jugó desde que debutó en Primera en 1972 y se despidió en 1991. Ese jugador extraordinario (superior a Andrés Iniesta) forma parte de las grandes memorias del fútbol mundial.

Hay que referirse al Bocha porque sigue siendo el Bocha. Porque nunca borró con el codo lo que escribió con la mano. No se traicionó. No acomodó su pensamiento futbolístico a tendencias, clichés y conveniencias particulares. No transó para recibir a cambio determinados favores ocasionales.

Bochini siempre expresó una idea para interpretar el fútbol que la supo mantener bajo cualquier circunstancia y cualquier contexto. Y esta convicción expresada con absoluta naturalidad le granjeó tantas simpatías como rechazos. Y tantas adhesiones como algunos viejos encontronazos hasta con compañeros de la vida y el fútbol, como por ejemplo con Daniel Bertoni, cuando ejerció durante pocos meses como entrenador de Independiente en la segunda mitad de 2004, luego de la muerte del Pato Pastoriza aquel lunes 2 de agosto.

Por aquellos días, Bochini criticó algunos planteos conservadores de Bertoni. Como antes había criticado al Flaco Menotti cuando pasó por Independiente. O a Enzo Trossero. Incluso a Pastoriza. Y a tantos otros que fueron técnicos del Rojo. Y de la Selección nacional.

El Bocha no fue cortesano ni indulgente con nadie. Si algo no le gustaba lo decía con claridad meridiana, más allá de los disgustos pasajeros o definitivos que podrían provocar sus palabras. Ariel Holan, en esta oportunidad como en otras oportunidades, quedó enfocado por Bochini, con quien mantiene desde que arribó al club en enero de 2017 una muy buena relación que se extiende sin contratiempos. Por lo menos hasta ahora.

Ese buen ida y vuelta con Holan, sin embargo no condiciona al Bocha a la hora de brindar su opinión sobre la marcha del equipo y sobre algunas cuestiones muy sensibles a las decisiones que tomó el técnico.

En los últimos días, Bochini dejó en medios partidarios comentarios que Holan habrá tenido que digerir con muchísima diplomacia. Algo que por otra parte no es ajeno a la estrategia de Holan. Dijo el Bocha: “Antes Independiente a veces no ganaba, pero te dejaba algo. Hoy no se ve eso. No hay un equipo fuerte. Holan va a tener que mejorar mucho y analizar bien qué jugadores trae para reforzar el equipo”.

Amplió Bochini sus observaciones sobre el entrenador: “La gente tenía otras expectativas después de haber ganado la Copa Sudamericana. Independiente se quedó afuera de todos los torneos que jugó. Los jugadores que trajo Holan no rindieron”.

Y agregó: “La tenencia sin profundidad no sirve. La podes tener todo el partido, pero si lateralizas o jugás hacía atrás no le metés un gol a nadie. Precisamos jugadores que miren el arco, que gambeteen y asistan”.

No son las únicas críticas que despachó Bochini sobre la labor de Holan. Son las últimas. También antes había mostrado su disconformismo con la formación del equipo en el partido decisivo ante River en el Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En ese momento, afirmó: “No entiendo porque no jugó Gigliotti desde el arranque. Y tampoco entiendo porque en el mejor momento de Benítez en el segundo tiempo, lo reemplaza. Se equivocó. Yo hablé con Benítez y no es cierto que salió por un calambre. Salió por una variante que no comparto. Independiente respetó demasiado a River queriendo jugar de contraataque. Y River no es para temerle tanto. No es ningún equipazo”.

Esta postura crítica del Bocha sin embargo no significa que pretenda desestabilizar a Holan. No es su propósito. El afán que siempre persiguió Bochini es decir lo que considera que tiene que decir. Y no lo que otros prefieren que diga.

¿Qué son pocos los que opinan sin pedirle permiso a alguien y ser un eslabón más del escenario políticamente correcto? Sí, son muy pocos. El Bocha tiene un doctorado ejercitando su autonomía. Pero no para distinguirse. Fue así. Es así. El cree en el fútbol que jugó. En el fútbol sin versos tacticistas. En el fútbol sin miedos. Ese fútbol lo representa. Y cuando siente que algo no le cierra y que algo no le gusta, esté quien esté sentado en el banco, lo explica y lo argumenta.

A la manera del Bocha. Sin anestesia. Holan no lo debe ignorar. Y si lo ignoraba es porque desconocía la personalidad del Bocha.

