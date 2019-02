La ceremonia se llevará a cabo el 24 de febrero a partir de las 22 horas en Argentina. La entrega de premios que se realiza en el Dolby Center se podrá ver en TNT –ya que será traducida simultáneamente- mientras que habrá posibilidades de verlo en TNT Series en su idioma original.

Asimismo, para verlo Online se necesitará contar con el cableoperador y se podrá ver a través de las páginas web del canal. Asimismo, desde las 20:30 en el mismo canal se podrá ver la "red carpet" con Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría.

Todos los nominados

Mejor película

Pantera Negra (Black Panther)

BlacKkKlansman

Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsodhy)

La Favorita (The Favourite)

Green Book: Una amistad sin fronteras (Green Book)

Roma

Nace una Estrella (A Star is born)

El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Mejor director

Spike Lee / BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski / Cold War (Zimna wojna)

Alfonso Cuarón / Roma

Adam McKay / El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Yorgos Lanthimos / La Favorita (The Favourite)

Mejor actor

Christian Bale / El Vicepresidente: más allá del poder (Vice)

Bradley Cooper / Nace una Estrella (A Star is born)

Willem Dafoe / Van Gogh, en las puerta de la eternidad (At Eternity´s Gate)

Rami Malek / Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen / Green Book: Una amistad sin fronteras (Green Book)

Mejor actriz

Alizia Aparicio / Roma

Glenn Close / La Esposa (The Wife)

Melissa McCarthy / Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman / La Favorita (The Favourite)

Lady Gaga / Nace una Estrella (A Star is born)

El resto de los nominados lo encontrás acá