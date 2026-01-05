Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky y productos de lujo en un supermercado

El hecho ocurrió durante un operativo policial lanzado por la 12.ª DP, conocido como Operación Contragolpe, que tiene como objetivo combatir delitos contra la propiedad en la zona sur carioca. Según informó el medio O’Globo, los argentinos habían llegado a Río para pasar las fiestas, pero fueron sorprendidos por las fuerzas de seguridad cuando buscaban salir del comercio con la mercadería robada.

En el mismo procedimiento arrestaron a dos mujeres de nacionalidad española, quienes fueron captadas por las cámaras de seguridad mientras sustraían productos de los estantes y los ocultaban en bolsas y camperas. De acuerdo con la policía local, se trató de un caso de hurto con agravantes, modalidad detectada durante el despliegue policial en Copacabana.

Tras las detenciones, todos los extranjeros fueron trasladados a la Comisaría 12ª, donde quedaron formalmente imputados y a disposición de la Justicia brasileña. La Policía Civil informó que se notificó la situación a los consulados de la Argentina y de España, según la nacionalidad de los involucrados.

Desde el inicio del operativo en esa zona de Río de Janeiro, ya se concretaron 14 detenciones por distintos delitos vinculados a robos en comercios. Este caso reciente se conoció semanas después de otro episodio en el que cinco mendocinos fueron acusados de robar artículos de alta gama en un centro comercial de Miami, en medio de un contexto con fuerte movimiento turístico a destinos internacionales.