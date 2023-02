Alertan por 10 asesinatos por día en guerras de narcos

El dato fue proporcionado por Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), relatando a Diario Popular que "a comienzos del año pasado, teníamos picos en Argentina de cinco o seis crímenes narco por jornada, sin embargo este año comenzó con un promedio más alto, ya que debemos lamentar 10 hechos de extrema violencia con fallecidos, en su enorme mayoría víctimas de ataques cometidos con armas de fuego".

El especialista sostuvo que lo sucedido actualmente excede a Rosario, ya que en muchos puntos del país también hay muertes violentas todos los días, por disputas territoriales y comercialización de estupefacientes. "Lo que venimos observando con absoluta claridad es que la virulencia en los hechos es cada vez peor", dijo Izaguirre.

"Hay un mensaje que los narcos le están dando a la sociedad, a los gobernantes y a la justicia. Mandan ellos en sus territorios, No es exclusivamente un tema entre grupos antagónicos. Marcan la cancha para que tengamos miedo, terror. Es muy necesario que se desarrollen políticas preventivas, porque de lo contrario tendremos mayor cantidad de muertos. Ya lo vemos de un año a otro", dijo Izaguirre.

En esa línea, el experto indicó que "el tema por peleas narcos que terminan con muertos se va sumando día a día, hoy estamos llegando a 10 cada jornada. Es realmente inadmisible. Tenemos que reaccionar y enfrentar este problema gravísimo. Argentina tiene un nuevo problema con el sicariato ya instalado. Por ejemplo, funcionan escuelas de sicarios. Enseñan cómo actuar desde el sicariato", precisó el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.

"La vida vale muy poco, ya que por 50 mil pesos se comete cada crimen. Les llaman gatilleros en Chaco, donde estuve hace poco. Van en moto, y las bandas usan muchos menores para enseñarles, se estudia el objetivo y finalmente se ejecuta. Ocurre a lo largo y ancho del país. Este asunto de la muerte por lo que llama la prensa ajuste de cuentan no para de crecer", dijo Izaguirre, sumando que "debemos mirar lo ocurrido en Santa Fe, donde se reclaman más acciones para frenar las ejecuciones de personas por las guerras narco".

Para el experto, la situación "va en aumento y no en desmedro, y se insiste en poner la atención certera en grupos que crean gatilleros porque la próxima puede ser alguna de las hijas de funcionarios, o de un juez federal. La situación se torna inmanejable cuando estos grupos se acomodan y crecen en poder. No es un tema menor el sicariato, del mismo modo que no es un tema menor las guerras narco".

"Lo que empieza a vivirse es un paradigma de miedo y terror. Se va incrementando en lugar de frenar. Se sabe perfectamente quienes son. Hay que buscarlos y desactivarlos y que haya escarmiento del Poder Judicial. Lamentablemente esto no está sucediendo. Miles de pibes, los más pobres lo ven como una salida económica, vender drogas, matar personas, da lo mismo. Ocurre en zonas de Misiones, Salta, Santiago del Estero, la situación se torna muy oscura, también en el sur del país hay casos. Es un problema grave porque no hay una estrategia firme", cerró Izaguirre.