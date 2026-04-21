Claudio Tapia y Pablo Toviggino: apartan al juez Argibay y se demora la definición sobre sus detenciones

Fuentes del ámbito judicial señalaron que la decisión de apartar a Argibay ya estaba tomada y que su oficialización se concretaría a través del sistema Lex 100, utilizado para la firma y publicación de resoluciones.

A la par, la causa enfrenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que complejiza el trámite y dilata definiciones relevantes.

Con este escenario, el expediente queda momentáneamente sin resolución sobre los pedidos de detención y a la espera de que se designe un nuevo juez que continúe con la causa.