Amenaza de tiroteo en una escuela de La Plata y crece la preocupación en todo el país

Una amenaza vinculada a un posible tiroteo generó alarma en la escuela Nuestra Señora de Luján, en La Plata, luego de que se difundiera la imagen de una alumna con una pistola y un mensaje con la frase “entre las dos matamos a alguien”, refiriéndose a ella misma y al arma. El caso fue denunciado por familias y ya es investigado por la Justicia. El episodio se da en un contexto de reiteración de situaciones similares que preocupan a la comunidad educativa.