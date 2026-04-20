Amenaza de tiroteo en una escuela de La Plata y crece la preocupación en todo el país

Mensajes entre alumnas encendieron la alarma en un colegio platense y se suman a una serie de episodios similares en distintas provincias.
Una amenaza vinculada a un posible tiroteo generó alarma en la escuela Nuestra Señora de Luján, en La Plata, luego de que se difundiera la imagen de una alumna con una pistola y un mensaje con la frase “entre las dos matamos a alguien”, refiriéndose a ella misma y al arma. El caso fue denunciado por familias y ya es investigado por la Justicia. El episodio se da en un contexto de reiteración de situaciones similares que preocupan a la comunidad educativa.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, que busca establecer el alcance de los mensajes y la responsabilidad de quienes participaron. Tras lo ocurrido, las autoridades del colegio adoptaron medidas preventivas, dieron aviso a las familias y reforzaron los controles de ingreso, con revisión de mochilas y pertenencias.
El hecho no es aislado dentro de la institución. Días atrás, había aparecido una advertencia escrita en un baño sobre un posible ataque y también se registró la presencia de un alumno con objetos que generaron preocupación. Estos antecedentes recientes profundizaron la tensión entre padres, docentes y alumnos.
La situación en La Plata se inscribe en un escenario más amplio, con amenazas de tiroteos en distintas escuelas del país. Ante la falta de un protocolo nacional unificado, cada provincia implementa sus propias medidas, que incluyen controles en los accesos, presencia policial y acciones judiciales frente a intimidaciones.
En algunas jurisdicciones, como Mendoza, Santa Fe y Salta, se intensificaron los operativos tras el aumento de casos. Las autoridades advierten sobre el impacto en la vida escolar, con estudiantes que manifiestan miedo, ansiedad o incluso dejan de asistir a clases, mientras la Justicia avanza para identificar y sancionar a los responsables de estas amenazas.
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