La familia de Melchor Rodrigo criticó la condena que recibió Felipe Pettinato

Felipe Petinatto, apertura2jpg Felipe Pettinato no irá a la cárcel tras la condena a tres años de prisión en suspenso.

La reacción de la familia de Melchor Rodrigo

Una vez concluida la audiencia, el hermano del neurólogo cuestionó la condena que recibió el humorista. "La interpreté como una falta de respeto. Estaban los elementos sobre la mesa, las primeras pericias mostraban que el fuego había sido adrede, que había sólo dos personas y que hubo un acelerante. Todo eso lo tenían adelante y, sin embargo, llegaron al fallo que llegaron”, opinó Hernán Rodrigo.

“Va mucho más allá de la condena por el tema de Melchor. Como sociedad estamos ante un problema muy grave. Después de esto, me siento totalmente desamparado. Tenemos una Justicia que termina mostrando este tipo de sentencias, es un sálvese quien pueda", planteó en una entrevista con TN.

Y remarcó: "Las evidencias eran clarísimas. Era un fuego que fue intencionalmente causado, no hubo ningún accidente doméstico. Todo el departamento terminó prendido fuego por las llamas que salían del cuerpo de mi hermano”.

En la misma línea, uno de los tres abogados que representan a la madre de Melchor Rodrigo confirmó que apelarán el veredicto del tribunal. “Esperaremos los fundamentos, pero claramente no estamos de acuerdo con la calificación legal. Menos aún con el monto de la pena. Vamos a recurrir a Casación”, señaló Jaime Seoane al sitio Infobae.

Según la querella, la gravedad de los hechos no se vio reflejada en la sentencia. “(Pettinato) está condenado por haber abusado de una menor, por generar un incendio que puso en riesgo a un edificio y mató a una persona. Creemos que no es suficiente, más en las condiciones en que murió Melchor”, concluyó el letrado.