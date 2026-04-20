La familia de Melchor Rodrigo criticó la condena que recibió Felipe Pettinato

"La interpreté como una falta de respeto", dijo el hermano del neurólogo, que murió en un incendio ocurrido en la casa del streamer. Los abogados de la madre de Melchor Rodrigo confirmaron que apelarán el fallo.
Felipe Pettinato fue condenado este lunes a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 a raíz de un incendio en su departamento del barrio de Belgrano. De este modo, el streamer e imitador de Michael Jackson no irá a una cárcel.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 declaró penalmente responsable al hijo del saxofonista y conductor Roberto Pettinato por el delito de “incendio culposo seguido de muerte” y el veredicto incluye la sentencia a nueve meses de prisión por abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su expareja, impuesta en abril de 2024.
Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle consignaron que Felipe Pettinato deberá fijar un domicilio, continuar con su tratamiento de rehabilitación y desintoxicación de drogas y recibir cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Durante los alegatos, la fiscalía había pedido cuatro años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución. El humorista estaba acusado por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de cárcel.
Una vez concluida la audiencia, el hermano del neurólogo cuestionó la condena que recibió el humorista. "La interpreté como una falta de respeto. Estaban los elementos sobre la mesa, las primeras pericias mostraban que el fuego había sido adrede, que había sólo dos personas y que hubo un acelerante. Todo eso lo tenían adelante y, sin embargo, llegaron al fallo que llegaron”, opinó Hernán Rodrigo.
“Va mucho más allá de la condena por el tema de Melchor. Como sociedad estamos ante un problema muy grave. Después de esto, me siento totalmente desamparado. Tenemos una Justicia que termina mostrando este tipo de sentencias, es un sálvese quien pueda", planteó en una entrevista con TN.
Y remarcó: "Las evidencias eran clarísimas. Era un fuego que fue intencionalmente causado, no hubo ningún accidente doméstico. Todo el departamento terminó prendido fuego por las llamas que salían del cuerpo de mi hermano”.
En la misma línea, uno de los tres abogados que representan a la madre de Melchor Rodrigo confirmó que apelarán el veredicto del tribunal. “Esperaremos los fundamentos, pero claramente no estamos de acuerdo con la calificación legal. Menos aún con el monto de la pena. Vamos a recurrir a Casación”, señaló Jaime Seoane al sitio Infobae.
Según la querella, la gravedad de los hechos no se vio reflejada en la sentencia. “(Pettinato) está condenado por haber abusado de una menor, por generar un incendio que puso en riesgo a un edificio y mató a una persona. Creemos que no es suficiente, más en las condiciones en que murió Melchor”, concluyó el letrado.
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