Encontraron muerto al profesor brasileño que desapareció tras acudir a una cita

Personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad intervino en el caso junto al consulado de Brasil en la Capital Federal y determinó que Neves Pereira sufrió un desmayo por supuesto consumo de cocaína, por lo que fue trasladado al nosocomio en el que estaba registrado como NN.

La familia, mientras tanto, se encuentra abocada a los trámites de repatriación y a gestionar la despedida en Brasil, acompañados por el consulado y por la comunidad que siguió el caso desde el inicio. Las autoridades reiteraron que los canales oficiales están abiertos para brindar información y contención a los allegados del docente.

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En el entorno del docente, las muestras de pesar se multiplicaron. El colectivo drag de Goiás, del que Pereira formaba parte bajo el nombre artístico de ZELDA, publicó un mensaje en sus redes: “Siempre agudos en sus actuaciones que trajeron mucha cultura brasileña y usaron arte de arrastre para hacer política. ¡Ese fue el icónico ZELDA! Y así es como te recordaremos, como nuestro Guiás BombShell. ¡Descansa en el poder, amigo mío! ”.

El docente enseñó durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, ciudad en la que cursaba un doctorado en lingüística aplicada y debía defender su tesis en las próximas semanas.