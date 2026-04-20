Encontraron muerto al profesor brasileño que desapareció tras acudir a una cita

Danilo Neves Pereira, de 35 años, había sido visto por última vez el martes 14 de abril, y falleció en el Hospital Ramos Mejía, donde ingresó como NN.
El profesor universitario de nacionalidad brasileña que se encontraba desaparecido desde el martes pasado en el barrio porteño de Monserrat, cuando acudió a un encuentro pactado en una aplicación de citas, fue encontrado muerto.
Fuentes policiales informaron que Danilo Neves Pereira, de 35 años, falleció durante la madrugada del 15 de abril tras ingresar al Hospital Ramos Mejía como NN por un cuadro de descompensación psicotrópica. Por el momento no se reportó ningún hecho de inseguridad, sino que se trata de un episodio de índole privada.
Un amigo del docente radicó una denuncia por “averiguación de paradero” ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 luego de entablar contacto por última vez el martes 14, momento en el que había concurrido a un departamento de Avenida de Mayo 748, donde mantuvo una cita con una persona que conoció por una aplicación.
En ese mensaje, compartió la ubicación de una persona que había conocido a través de una aplicación de relaciones. Desde ese momento, no volvió a responder llamadas ni mensajes, lo que encendió las alarmas entre sus conocidos.
Personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad intervino en el caso junto al consulado de Brasil en la Capital Federal y determinó que Neves Pereira sufrió un desmayo por supuesto consumo de cocaína, por lo que fue trasladado al nosocomio en el que estaba registrado como NN.
La familia, mientras tanto, se encuentra abocada a los trámites de repatriación y a gestionar la despedida en Brasil, acompañados por el consulado y por la comunidad que siguió el caso desde el inicio. Las autoridades reiteraron que los canales oficiales están abiertos para brindar información y contención a los allegados del docente.
En el entorno del docente, las muestras de pesar se multiplicaron. El colectivo drag de Goiás, del que Pereira formaba parte bajo el nombre artístico de ZELDA, publicó un mensaje en sus redes: “Siempre agudos en sus actuaciones que trajeron mucha cultura brasileña y usaron arte de arrastre para hacer política. ¡Ese fue el icónico ZELDA! Y así es como te recordaremos, como nuestro Guiás BombShell. ¡Descansa en el poder, amigo mío! ”.
El docente enseñó durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, ciudad en la que cursaba un doctorado en lingüística aplicada y debía defender su tesis en las próximas semanas.